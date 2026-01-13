Такой подлянки от Омера я не ожидала: смотрю новые серии «Клюквенного щербета» и диву даюсь — что вообще происходит?

После Нового года «Клюквенный щербет» снова вышел в эфир, но повороты сюжета оставляют желать лучшего. Кажется, что сценаристы ходят по кругу, и история Кывылджим и Омера — главное тому доказательство.

Посмотрела новый эпизод и делюсь впечатлениями. И в первую очередь меня разочаровал Омер Унал.

Что не так с Омером?

Один из самых адекватных и здравомыслящих персонажей проекта с каждой серией «пробивает дно». Вопросы к нему имелись уже тогда, когда он поселил в своем доме молодую девушку Баде в качестве няни Кемаля. Официально она была его сотрудницей, а по факту — словно супруга круглосуточно находилась рядом.

И конечно, в один из вечеров Омер повздорил с Кывылджим, напился и улегся в постель с Баде. Из-за обиды на бывшую жену он забыл о том, как хотел этот брак, как уговаривал ее родить ребенка, как дорожил своими принципами. И конечно, после этого началась настоящая неразбериха.

Баде не постеснялась испортить праздник Кемаля и прилюдно объявить о своей беременности от Омера. И анонс к следующим сериям показывает — она станет его женой и устроит разборки с Кывылджим.

Почему меня это раздражает

Сценаристы не водят нас за нос и прямо показывают — Баде не беременна, а ее снимок УЗИ лишь проделки ИИ. Она намерена любым способом женить на себе Омера и готова даже на подлость и обман.

Поэтому к нему имеются вопросики. Зачем он устроил эту триангуляцию с няней, отправлял ее к Кывылджим и практически стравливал двух женщин? Почему не заметил, что помощница в него влюблена и вообще практически одержима его жизнью? Ведь он завтракал, обедал и ужинал с ней, жил в одном доме, обсуждал все дела… Они фактически жили как супруги, только без интима.

С беременностью и свадьбой тоже не все ясно. Баде подделала результаты УЗИ и на самом деле не беременна. Неужели Омер не удосужился все проверить и взвесить, прежде чем идти в ЗАГС? Более того, он видел напряжение между ней и Кывылджим, но не сделал ничего для разрешения конфликта. А ведь Баде — просто наемная работница, а Кывылджим якобы любовь всей его жизни.

И здесь я не знаю, то ли винить сценаристов, что они испортили персонажа, то ли он всегда был таким, и сценаристы просто показали его истинное лицо без привычного благородства. А вы как думаете?

