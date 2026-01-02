Такой, как Сюмбюль, там бы не задержался: в «Великолепном веке» так и не показали настоящих евнухов из гарема султана

К их отбору относились с особой принципиальностью.

Сериал «Великолепный век» познакомил зрителей с жизнью османского двора XVI столетия. Действие в основном разворачивалось в стенах султанского гарема.

Хотя проект стремился передать атмосферу эпохи, создатели позволили себе некоторые вольности в изображении исторических реалий. Отдельные события и характеры персонажей были изменены для усиления драматизма. Это заметно тем, кто глубоко интересуется османской историей.

Гарем в сериале «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» слуги играли ключевую роль в развитии сюжета. Евнухи и калфы не только выполняли приказы, но и активно участвовали в дворцовых интригах. Одними двигал страх, другими — жажда наживы. Хюррем-султан, например, щедро награждала преданных слуг золотом.

Особую любовь зрителей завоевали комичные и вместе с тем верные евнухи Сюмбюль и Гюль-ага. Однако исторически подобные должности в султанском гареме занимали в основном темнокожие слуги. Создатели сериала отошли от этой детали, выбрав для ролей других актёров.

Гарем в реальности

Реальная жизнь османского гарема сильно отличалась от изображения в сериале. Наложниц было такое множество, что большинство из них никогда не удостаивались внимания султана.

В гаремах служили караагалары — темнокожие евнухи, считавшиеся выносливыми и надежными людьми. Кроме того, предполагалось, что такие мужчины не во вкусе скучающих восточных красавиц, уж слишком велика разница культур, а значит запретных связей не будет. Хотя в некоторые хроники все-таки проникали слухи о подозрительной близкой дружбе рабынь и евнухов.

