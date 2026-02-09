Такой Фома не понравится, но сериал — отличный: всего 4 серии и вечер пролетел незаметно

За последние 5-7 лет слава пришла к актеру Дмитрию Паламарчуку. Особенно поклонники сериалов любят его героя Фому из «Невского». Однако в фильмографии актера есть не только положительные герои. Злодеев он также играет великолепно. Рассказываю о мини-сериале «Побег в неизвестность», который точно понравится. Это мелодрама с элементами детектива, так как история весьма запутанная.

О чем сериал

В проекте всего 4 серии. Этот мини-сериал поможет отлично скоротать вечер. Сирота Дарья выходит замуж за бизнесмена Дорохина, но муж оказывается настоящим тираном. Чтобы спасти себя и пасынка Костю от жестокости мужа, она инсценирует автокатастрофу и уезжает в провинцию. Там героиня пытается начать жизнь с чистого листа. Однако прошлое ее не отпускает.

Почему стоит посмотреть

Вас ждет трогательная сюжетная линия. Особенно зрители отмечают игру Евгении Глотовой:

«Женя Глотова вытянула этот фильм с его спорным сценарием, вдохнув в него(фильм) эмоциональность и искренность».

Также зрители отмечают игру и других актеров:

«Очень интересный фильм. Мальчик просто чудо! Алексей Фатеев очень хорош в роли педиатра/ Женя Глотова тоже классно сыграла)»

При этом сериал весьма динамичный. В короткий промежуток создателям удалось встроить захватывающий событийный ряд