Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»

Среди легенд экшена Джон Макклейн занимает особое место. Брюс Уиллис в «Крепком орешке» создал образ, который зрители полюбили за человечность и упрямство.

Но за обаянием скрывалась и другая сторона — для преступников он становился настоящим кошмаром. Возникает вопрос: насколько же кровожаден был герой в белой майке? Давайте посчитаем, сколько противников он отправил на тот свет.

В дебютном «Крепком орешке» 1988 года Джон Макклейн отправил на тот свет 10 злодеев. Это самый скромный результат героя во всей франшизе.

Уже в сиквеле 1990 года счет резко вырос — 24 побежденных противника. 9 из них погибли при взрыве самолета.

В трех следующих частях счет стабильно держался на отметке 13 побед за фильм. Если подвести общий итог, за пять картин Макклейн устранил ровно 73 преступника.

Ранее портал «Киноафиша» писал, на съемках каких фильмов Уиллис скрывал симптомы болезни.