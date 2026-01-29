4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете

Стриминг-платформа Apple TV наконец порадовала поклонников долгожданным анонсом. Четвёртый сезон сериала «Тед Лассо», безусловный хит стриминга, появится в эфире уже этим летом.

Главного героя, тренера-оптимиста, снова сыграет Джейсон Судейкис. Он также вернётся к роли одного из продюсеров проекта.

Вместе с объявлением платформа опубликовала и первые снимки. Эти кадры дают понять, что в новой главе жизни Теда Лассо и его команду ждут серьёзные перемены и новые испытания.

Сюжет 4 сезона

Сюжет нового сезона начнётся в Канзасе, куда Тед вернулся в финале прошлой части. Однако долго сидеть на месте ему не придётся.

Он снова отправится в Ричмонд. Там его ждёт необычное предложение — возглавить местную женскую футбольную команду. Помогать ему будет новая ассистентка, роль которой исполнит Таня Рейнольдс.

В показанных кадрах можно заметить несколько важных сцен. Тед обедает с сыном, что намекает на семейную линию. А на трапе частного самолёта клуба его встречает сама Ребекка Уэлтон. Скорее всего, именно она смогла уговорить тренера взяться за этот непростой вызов.

К проекту возвращаются практически все основные актёры оригинального состава. Точную дату, когда новый сезон появится на экранах, стриминг пока не называет.

Сериал «Тед Лассо»

В первых трёх сезонах Тед Лассо тренировал мужскую команду английской премьер-лиги «Ричмонд». До этого он работал с американским футболом, но его искренность и открытость помогли быстро найти подход к новым игрокам.

В финале третьего сезона «Ричмонд» добился большого успеха, заняв второе место в чемпионате. После этого Тед принял решение вернуться в США, чтобы воссоединиться с сыном. Его место у руля команды занял бывший капитан Рой Кент.

Владелица клуба, Ребекка Уэлтон, продала часть акций болельщикам, а её PR-менеджер Кили Джонс предложила амбициозную идею — создать женскую футбольную команду.

Главная интрига — будет ли работать Лассо именно с этой командой или тренировать их конкуренток.