Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне

Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне

10 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Метод»

Интригу раскрыли ближе к финалу.  

Главной героиней первого сезона «Метода» была Есения. Именно на её химии с Меглиным во многом был построен успех сериала.

Правда, во втором сезоне даже взаимодействие в кадре Паулины Андреевой и Константина Хабенского не помогло — зрители раскритиковали сюжет. Тем не менее, многих поклонников детективов опечалила новость, что Есении не будет в третьем сезоне.

Ещё до премьера «Метода 3» ходили разнообразные слухи, куда могла подеваться героиня. Некоторые утверждали, что она просто уехала работать в другой город, другие предполагали, что третий сезон станет приквелом к основной истории, а третьи мрачно намекали, что персонажи просто убьют. И, как выяснилось, именно эта жуткая теория подтвердилась.

На протяжении всего сезона зрителям показывали воспоминания Меглина о Есении. Эти сцены подавались так, будто героиня погибла. Истина открылась только в финале.

Дочь пары, Вера, стала демонстрировать тревожные признаки психического расстройства. Она столкнула мальчика в фонтан и жестоко убила кота.

Есения, не выдержав, решила утопить собственную дочь, чтобы избавить её от внутренних демонов. Меглин успел остановить ее и спас ребёнка. После этого Есения утопилась сама, а Меглин поместил Веру в психиатрическую клинику в надежде на её излечение.

Кадр из сериала «Метод»

Некоторые зрители допускают возможность возвращения героини.

«По желанию Есению можно "воскресить", ведь тела ее не было показано, как и её могилы. Можно предположить, что Есения не утонула, а потеряла сознание и какой-нибудь рыбак ее спас, а Меглин об этом не знал, считая ее мертвой», — пишет автор Дзен-канала Маньков Глеб.

Однако этот сценарий выглядит крайне маловероятным. Сама актриса Паулина Андреева в интервью поясняла, что её история в сериале завершилась именно во втором сезоне.

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
