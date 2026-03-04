Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого Жука зрители еще не видели: что изменилось во 2 сезоне хита НТВ «Черное солнце» с Чурсиным

Такого Жука зрители еще не видели: что изменилось во 2 сезоне хита НТВ «Черное солнце» с Чурсиным

4 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Черное солнце»

Новое дело, бывший напарник по другую сторону и поступок, который меняет жизнь героя.

Второй сезон сериала «Черное солнце» снова погружает нас в холодный и тревожный Петербург. И если в первом сезоне Игорь Жук казался человеком принципов и жесткой логики, то теперь его мир начинает трещать по швам.

Новое дело — и старый напарник

Все начинается с тела, выловленного рыбаками в Финском заливе. Жук берется за расследование и быстро понимает: это только начало цепочки убийств.

Но главный удар — не в самом преступлении. Капитан полиции Чагин, его бывший напарник, признается в другом убийстве. И теперь Жуку приходится искать правду, когда подозреваемый — человек, которому он когда-то доверял больше всех.

Бывшие напарники оказываются по разные стороны баррикад. Любая ошибка может стать роковой.

Жук меняется

Исполнитель роли Жука Юрий Чурсин признается, что во втором сезоне его герой удивляет даже его самого:

«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь».

Это важный момент: Жук больше не только следователь. Он человек, который переосмысливает себя и пытается найти новые точки опоры.

Игра Чагина

Чагин, которого играет Максим Стоянов, ведет свою игру. По словам актера, его герой ушел из полиции и начал новую жизнь, отказавшись даже от вредных привычек. Но одно событие снова втягивает его в опасную историю.

В итоге второй сезон — это не только мрачный детектив, но и история о доверии, предательстве и чувствах, которые оказываются сильнее привычной жесткости. Игорь Жук становится глубже, сложнее — и гораздо уязвимее.

Фото: Кадр из сериала «Черное солнце»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только долгожданный 2 сезон «Черного солнца»: 3 российских сериала, которые выйдут в начале марта 2026 года Не только долгожданный 2 сезон «Черного солнца»: 3 российских сериала, которые выйдут в начале марта 2026 года Читать дальше 1 марта 2026
На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал Читать дальше 5 марта 2026
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты Читать дальше 5 марта 2026
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом Читать дальше 5 марта 2026
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша Читать дальше 5 марта 2026
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» Читать дальше 5 марта 2026
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его Читать дальше 5 марта 2026
104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? 104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? Читать дальше 5 марта 2026
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше