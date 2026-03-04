Такого Жука зрители еще не видели: что изменилось во 2 сезоне хита НТВ «Черное солнце» с Чурсиным

Новое дело, бывший напарник по другую сторону и поступок, который меняет жизнь героя.

Второй сезон сериала «Черное солнце» снова погружает нас в холодный и тревожный Петербург. И если в первом сезоне Игорь Жук казался человеком принципов и жесткой логики, то теперь его мир начинает трещать по швам.

Новое дело — и старый напарник

Все начинается с тела, выловленного рыбаками в Финском заливе. Жук берется за расследование и быстро понимает: это только начало цепочки убийств.

Но главный удар — не в самом преступлении. Капитан полиции Чагин, его бывший напарник, признается в другом убийстве. И теперь Жуку приходится искать правду, когда подозреваемый — человек, которому он когда-то доверял больше всех.

Бывшие напарники оказываются по разные стороны баррикад. Любая ошибка может стать роковой.

Жук меняется

Исполнитель роли Жука Юрий Чурсин признается, что во втором сезоне его герой удивляет даже его самого:

«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь».

Это важный момент: Жук больше не только следователь. Он человек, который переосмысливает себя и пытается найти новые точки опоры.

Игра Чагина

Чагин, которого играет Максим Стоянов, ведет свою игру. По словам актера, его герой ушел из полиции и начал новую жизнь, отказавшись даже от вредных привычек. Но одно событие снова втягивает его в опасную историю.

В итоге второй сезон — это не только мрачный детектив, но и история о доверии, предательстве и чувствах, которые оказываются сильнее привычной жесткости. Игорь Жук становится глубже, сложнее — и гораздо уязвимее.