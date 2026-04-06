Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас

6 апреля 2026 12:48
Кадр из сериала «Личность»

Главный герой пенсионер, который будет мстить обидчикам.

Обычно, когда говорят про турецкие сериалы, то кажется, что это либо эпическое псевдоисторическое произведение, либо эмоциональную мыльную оперу о жизни гарема с Хюррем. То, что раньше занимали бразильские и мексиканские мыльные оперы, теперь прочно занято турецкими проектами.

Про проект и сюжет

Однако даже они могут удивить. Несколько лет назад вышел детективный сериал под названием «Личность». Главный герой сериала Агах Бейоглу — обычный пенсионер из Турции. Его жена умерла, а единственная дочь уехала с семьей в Австралию. Агах живет в старом доме в модном районе Бейоглу (где расположены Истикляль и Галатская башня) вместе с котом. В прошлом дом принадлежал его семье, но сейчас у него остались лишь несколько квартир, которые он сдает в аренду.

Однажды Агах узнает, что у него болезнь Альцгеймера. Этот диагноз кардинально меняет его жизнь. Впервые он ощущает настоящую свободу, ведь если он не будет помнить о своих поступках, то и последствия этих поступков его не будут беспокоить. На протяжении всей своей жизни Агах работал в суде и сталкивался с коррупцией, жадностью и несправедливостью. Теперь он осознает, что у него есть возможность что-то изменить. Он решает самостоятельно найти и наказать тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти.

Что же такого особенного в сериале

Если кратко, то «Личность» представляет собой экзотический коктейль из «Декстера», «Во все тяжкие» и «Ворошиловского стрелка». Это история о том, как интеллигентный пенсионер становится безжалостным серийным убийцей. Но все, конечно, не так просто.

Сериал «Личность» имеет сложную структуру, и вместе с главным героем в нем присутствует и главная героиня — стамбульская полицейская следователь Невра. Она является единственной женщиной в отделе из 150 мужчин. Именно ей наш главный герой, Агах, начинает посвящать свои убийства. На каждом трупе, который находит полиция, будет оставлено небольшое послание для Невры. Почему же так? Ответ на этот вопрос станет движущей силой сериала, и вскоре станет ясно, что жертвы Агаха выбираются не случайно, и они, как и другие казавшиеся второстепенными персонажи, связаны друг с другом темной тайной.

Главная сила сериала — это его главный герой. Сюжет был бы не таким увлекательным без впечатляющего исполнителя главной роли, Халука Бильгинера. Его Агах — сложный, многогранный и абсолютно завораживающий персонаж, в то время как другие актеры, даже талантливые, на его фоне выглядят менее ярко. Словом, всем любителям детективов и ищущих что-то необычное, обязательно к просмотру. Тем более всего есть 22 серии.

Фото: Кадр из сериала «Личность»
Камилла Булгакова
Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Читать дальше 5 апреля 2026
Чей сын подросток из Германии? В 132 серии «Клюквенного щербета» раскроют эту тайну — но не так, как думали зрители Чей сын подросток из Германии? В 132 серии «Клюквенного щербета» раскроют эту тайну — но не так, как думали зрители Читать дальше 7 апреля 2026
Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Читать дальше 7 апреля 2026
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Читать дальше 7 апреля 2026
Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод Читать дальше 7 апреля 2026
Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота Читать дальше 7 апреля 2026
Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств Читать дальше 7 апреля 2026
Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется Читать дальше 7 апреля 2026
Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Читать дальше 7 апреля 2026
