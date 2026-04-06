Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас

Обычно, когда говорят про турецкие сериалы, то кажется, что это либо эпическое псевдоисторическое произведение, либо эмоциональную мыльную оперу о жизни гарема с Хюррем. То, что раньше занимали бразильские и мексиканские мыльные оперы, теперь прочно занято турецкими проектами.

Про проект и сюжет

Однако даже они могут удивить. Несколько лет назад вышел детективный сериал под названием «Личность». Главный герой сериала Агах Бейоглу — обычный пенсионер из Турции. Его жена умерла, а единственная дочь уехала с семьей в Австралию. Агах живет в старом доме в модном районе Бейоглу (где расположены Истикляль и Галатская башня) вместе с котом. В прошлом дом принадлежал его семье, но сейчас у него остались лишь несколько квартир, которые он сдает в аренду.

Однажды Агах узнает, что у него болезнь Альцгеймера. Этот диагноз кардинально меняет его жизнь. Впервые он ощущает настоящую свободу, ведь если он не будет помнить о своих поступках, то и последствия этих поступков его не будут беспокоить. На протяжении всей своей жизни Агах работал в суде и сталкивался с коррупцией, жадностью и несправедливостью. Теперь он осознает, что у него есть возможность что-то изменить. Он решает самостоятельно найти и наказать тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти.

Что же такого особенного в сериале

Если кратко, то «Личность» представляет собой экзотический коктейль из «Декстера», «Во все тяжкие» и «Ворошиловского стрелка». Это история о том, как интеллигентный пенсионер становится безжалостным серийным убийцей. Но все, конечно, не так просто.

Сериал «Личность» имеет сложную структуру, и вместе с главным героем в нем присутствует и главная героиня — стамбульская полицейская следователь Невра. Она является единственной женщиной в отделе из 150 мужчин. Именно ей наш главный герой, Агах, начинает посвящать свои убийства. На каждом трупе, который находит полиция, будет оставлено небольшое послание для Невры. Почему же так? Ответ на этот вопрос станет движущей силой сериала, и вскоре станет ясно, что жертвы Агаха выбираются не случайно, и они, как и другие казавшиеся второстепенными персонажи, связаны друг с другом темной тайной.

Главная сила сериала — это его главный герой. Сюжет был бы не таким увлекательным без впечатляющего исполнителя главной роли, Халука Бильгинера. Его Агах — сложный, многогранный и абсолютно завораживающий персонаж, в то время как другие актеры, даже талантливые, на его фоне выглядят менее ярко. Словом, всем любителям детективов и ищущих что-то необычное, обязательно к просмотру. Тем более всего есть 22 серии.