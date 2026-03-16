Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена

Второй сезон «Дома дракона» оставил у многих зрителей смешанные чувства — некоторые даже называли его главным провалом HBO за последнее время. Теперь команда сериала явно пытается исправить впечатление и то и дело подогревает аудиторию намёками на нечто грандиозное, что заготовлено для третьего сезона.

Райан Кондал, отвечающий за шоу, уже успел распалить интерес рассказами о битвах, которые наконец сдвинут войну Таргариенов с мёртвой точки. А теперь он добавил новую деталь — некое изменение, которое фанаты тут же связали с выходом на сцену персонажа, которого ждали уже давно.

Особенный эпизод

До выхода третьего сезона «Дома дракона» осталось еще несколько месяцев, но создатели уже начинают подогревать публику. Райан Кондал, шоураннер проекта, осторожно намекнул: в новых сериях появится экспериментальный эпизод, выполненный в необычном формате.

Подробности он пока держит в секрете. Однако кое-что все же прояснил. По словам Кондала, эта серия будет построена вокруг одного из центральных персонажей и сконцентрируется на его личной истории.

Дейрон Таргариен

Райан Кондал уже несколько раз подтверждал: в третьем сезоне зрителям наконец представят принца Дейрона Таргариена. Речь о том самом наследнике Визериса, который с ранних лет рос вдали от столицы и собственной семьи.

Многие поклонники тут же заподозрили, что экспериментальная серия будет посвящена именно ему. Есть версия, что это окажется ретроспектива, которая раскроет его прошлое и годы изоляции до того момента, как война вынудила его вернуться.

Кондал также отметил, что в грядущих эпизодах Дейрон выйдет на передний план — шоу намерено показать, как он превращается в полноценного наследника престола.