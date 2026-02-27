Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»

Если вы только что досмотрели «Рыцарь Семи Королевств» и уже скучаете по миру Вестероса, то есть отличая новость: третий сезон «Дома Дракона» выйдет уже в июне 2026‑го, причём начнётся сразу с места в карьер.

Создатели обещают, что ждать разгона не придётся — первый же эпизод окунёт зрителя в самую гущу битвы, что станет новым приемом в мире «Игры престолов».

Всего в новом сезоне запланировано минимум четыре крупных сражения, а открывать его будет та самая «Битва при Глотке», к которой нас аккуратно подводил финальный монтаж предыдущих серий.

Королевская Гавань задыхается в блокаде: флот Веларионов перекрыл все поставки, и город медленно погружается в голод. В ответ Тайланд Ланнистер отправляется в Эссос, чтобы заручиться поддержкой Триархии — той самой коалиции, с которой в первом сезоне рубились Дэймон и Корлис, — и попытаться прорвать морскую осаду. Их столкновение в узких водах как раз и станет той самой долгожданной «Битвой при Глотке».

Но это только разминка: в первой половине сезона зрителей ждёт ещё несколько важных вех. Рейнира наконец доберётся до столицы — к этому её подвела нервная финальная встреча с Алисентой.

А на другом фронте развернётся Битва на Красном Зубце, когда армия Джейсона Ланнистера двинется к Харренхоллу. Завершить сезон, по слухам, должна схватка, которую фанаты ждали с самого начала, — Эймонд против Деймона.