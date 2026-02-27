Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»

Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»

27 февраля 2026 06:29
Кадр из сериала «Дом Дракона»

Осталось дождаться лета.

Если вы только что досмотрели «Рыцарь Семи Королевств» и уже скучаете по миру Вестероса, то есть отличая новость: третий сезон «Дома Дракона» выйдет уже в июне 2026‑го, причём начнётся сразу с места в карьер.

Создатели обещают, что ждать разгона не придётся — первый же эпизод окунёт зрителя в самую гущу битвы, что станет новым приемом в мире «Игры престолов».

Всего в новом сезоне запланировано минимум четыре крупных сражения, а открывать его будет та самая «Битва при Глотке», к которой нас аккуратно подводил финальный монтаж предыдущих серий.

Королевская Гавань задыхается в блокаде: флот Веларионов перекрыл все поставки, и город медленно погружается в голод. В ответ Тайланд Ланнистер отправляется в Эссос, чтобы заручиться поддержкой Триархии — той самой коалиции, с которой в первом сезоне рубились Дэймон и Корлис, — и попытаться прорвать морскую осаду. Их столкновение в узких водах как раз и станет той самой долгожданной «Битвой при Глотке».

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Но это только разминка: в первой половине сезона зрителей ждёт ещё несколько важных вех. Рейнира наконец доберётся до столицы — к этому её подвела нервная финальная встреча с Алисентой.

А на другом фронте развернётся Битва на Красном Зубце, когда армия Джейсона Ланнистера двинется к Харренхоллу. Завершить сезон, по слухам, должна схватка, которую фанаты ждали с самого начала, — Эймонд против Деймона.

Фото: Кадры из сериала «Дом Дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно Читать дальше 28 февраля 2026
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Читать дальше 28 февраля 2026
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Читать дальше 25 февраля 2026
И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 Читать дальше 25 февраля 2026
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 24 февраля 2026
Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов» Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов» Читать дальше 23 февраля 2026
9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO 9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO Читать дальше 28 февраля 2026
Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Читать дальше 28 февраля 2026
14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года 14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше