Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет

Новый фильм «Хищник: Планета смерти» стал настоящим прорывом для франшизы. Он не только собрал хорошую кассу и получил неплохие отзывы, но и сделал нечто большее — кардинально изменил наше представление о вселенной.

Если раньше яутжи казались безликими пришельцами, которые только и делали, что охотились, то теперь у них появилась настоящая культура, сложная социальная иерархия и даже собственная история. А ещё создатели наконец-то подарили им язык.

Язык хищников

Загадочные щелчки и рычание Хищников во всех предыдущих фильмах воспринимались просто как страшные звуки. Однако режиссер «Планеты смерти» Дэн Трахтенберг решил, что это не просто шум — а полноценный язык.

Создатели фильма подошли к вопросу с невероятной серьёзностью и разработали для яутжей целую лингвистическую систему с грамматикой и письменностью.

Трахтенберг хотел даже привлечь лингвиста, который работал над языком на’ви для «Аватара», но в итоге проект доверили его ученику. Эта деталь полностью меняет восприятие Хищников: теперь символы на их оружии и доспехах — это не просто узоры, а осмысленные тексты, а их речь — способ коммуникации. Такой подход по-настоящему «очеловечивает» этих монстров.

Слабость хищников

Также наконец-то стало понятно, почему все Хищники, которых мы видели раньше, выглядели как идеальные машины для убийств. В их обществе слабость — это не просто недостаток, а настоящее преступление.

Главный герой Дек был приговорён к уничтожению лишь за то, что оказался меньше и генетически слабее других. В мире яутжей охота — главный смысл существования.

Слабый хищник считается угрозой для всего клана: он может провалить миссию, подвести сородичей или, что ещё хуже, дать «неполноценное» потомство. Поэтому таких, как Дек, просто устраняют.

