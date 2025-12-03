Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет

Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет

3 декабря 2025 15:42
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Создатели кропотливо подошли к работе.

Новый фильм «Хищник: Планета смерти» стал настоящим прорывом для франшизы. Он не только собрал хорошую кассу и получил неплохие отзывы, но и сделал нечто большее — кардинально изменил наше представление о вселенной.

Если раньше яутжи казались безликими пришельцами, которые только и делали, что охотились, то теперь у них появилась настоящая культура, сложная социальная иерархия и даже собственная история. А ещё создатели наконец-то подарили им язык.

Язык хищников

Загадочные щелчки и рычание Хищников во всех предыдущих фильмах воспринимались просто как страшные звуки. Однако режиссер «Планеты смерти» Дэн Трахтенберг решил, что это не просто шум — а полноценный язык.

Создатели фильма подошли к вопросу с невероятной серьёзностью и разработали для яутжей целую лингвистическую систему с грамматикой и письменностью.

Трахтенберг хотел даже привлечь лингвиста, который работал над языком на’ви для «Аватара», но в итоге проект доверили его ученику. Эта деталь полностью меняет восприятие Хищников: теперь символы на их оружии и доспехах — это не просто узоры, а осмысленные тексты, а их речь — способ коммуникации. Такой подход по-настоящему «очеловечивает» этих монстров.

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Слабость хищников

Также наконец-то стало понятно, почему все Хищники, которых мы видели раньше, выглядели как идеальные машины для убийств. В их обществе слабость — это не просто недостаток, а настоящее преступление.

Главный герой Дек был приговорён к уничтожению лишь за то, что оказался меньше и генетически слабее других. В мире яутжей охота — главный смысл существования.

Слабый хищник считается угрозой для всего клана: он может провалить миссию, подвести сородичей или, что ещё хуже, дать «неполноценное» потомство. Поэтому таких, как Дек, просто устраняют, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».

Фото: Кадры из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Читать дальше 4 декабря 2025
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Читать дальше 3 декабря 2025
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Читать дальше 2 декабря 2025
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Читать дальше 1 декабря 2025
Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Читать дальше 1 декабря 2025
Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95% Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95% Читать дальше 30 ноября 2025
«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов «Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов Читать дальше 30 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше