«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь

Иногда кино поражает не актёрской игрой, не диалогами и даже не сюжетом — а париками. Так случилось с сериалом «Желтый глаз тигра», который должен был стать мрачным триллером о янтарной мафии конца 80-х, а превратился в коллекцию фальшивых причёсок, достойных стенгазеты сельского клуба.

На экране — Калининград, янтарь, контрабанда, страсти, кровь и пот. Но зрители обсуждают не это, а волосы. Точнее, то, что на них.

Герои будто вышли из парикмахерской для манекенов: искусственные кудри, синтетические шапки, химия цвета «сено после дождя». У кого-то прическа делает старше на двадцать лет, у кого-то — просто похожа на метлу.

Вот как зрители описали своё «париковое» потрясение:

«Пыталась смотреть, но это выше моих сил — как спектакль в сельском клубе, там эти парики уместны». «Парики ужасны! Худ. самодеятельность что ли? Прическа Шпицы в 80-е? Страшное раздражение таким непрофессионализмом всех!» «Меня хватило на полторы серии: взрослые артисты в жутких париках пытаются изображать молодежь». «Правда, парики просто сюр! Больше ни на что и смотреть невозможно, «Такого позора я не видела». «Мы с коллегами возмущались этими "вороньими гнездами" на головах персонажей». «Фильм достойный, но парики — это ужас. В наше время такое некачественное отношение гримёров к работе!?» «Помните “Карнавал”? Там школьники в таких же париках ходили», — пишут зрители.

Зрители не простили «Жёлтому глазу тигра» того, что он промахнулся мимо эпохи. Джинсы — почти верные, макияж — правдоподобный, но эти волосы… В итоге даже янтарные штольни, любовные линии и добротная актёрская игра потерялись за шевелюрами из искусственного волокна.

Похоже, что главный злодей сериала — вовсе не контрабандисты, а тот самый гримёр, закупавший парики оптом.

