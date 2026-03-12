Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю

Антон Васильев за последние годы обрел невероятную популярность. Немалую роль в этом сыграл и его герой из сериала «Невский» Павел Семенов. Однако далеко не всегда Васильев играет положительных героев. Одна из неоднозначных ролей у актера была в сериале «Слово пацана». Про этот сериал слышали почти все, однако мы напомним сюжет.

О чем сериал

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) — криминальный сериал Жоры Крыжовникова, в котором показан «казанский феномен» конца 1980-х. Сюжет сосредоточен на подростках, формирующих уличные банды, борьбе за чужие и свои территории, суровых законах среды, первой любви и утрате человечности в стремлении стать настоящим «пацаном».

Роль Антона Васильева

В сериале Антон Васильев сыграл майора милиции Ильдара Юнусовича, который выступил одним из главных оппонентов «пацанов». Его герой — принципиальный, жёсткий и откровенный оперативник, готовый прибегнуть к любым, иногда суровым, мерам, чтобы остановить подростковую преступность, и активно противостоит банде. При этом милиционер использует те же самые жесткие уличные методы. Сам сериал невероятно хорош. Цитаты из него улетели в народ, а достоверность событий обсуждается до сих пор.