«Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года

Предпремьерные показы задали тон: сериал стали обсуждать ещё до выхода в эфир.

Сериал «Тайный советник» (2025) стартует на НТВ с 15 декабря, но до телеэфира проект показали на предпремьерных просмотрах.

«Такого на НТВ давно не было» — именно так можно описать реакцию на премьеру. Автор дзен-канала «Мир современного кино», увидевший первые два эпизода сериала Алана Дзоциева («Ментовские войны», «Самозванец», «Профессионал»), отметил, что «проект реально впечатлил» и «вправе претендовать на статус лучшего сериала года».

Сериал начинает играть по-крупному

В первой серии оперативник Павел Костиков сталкивается с провалом задержания киллера по прозвищу Палач. Итог трагический: гибнет напарник Дмитрий Смирнов, а Костикову достаётся не поддержка, а служебный разбор и перевод в аналитический отдел.

Так сериал быстро ставит устанавливает главную тему проекта: это не только охота на преступника, но и внутренняя кухня ведомства, где решения принимают люди с личными счётами.

Конфликты сериала

Конфликт закручивается вокруг генерала Смирнова - отца погибшего. Его давление превращает трагедию в инструмент управления: Костиков становится удобной мишенью, а вдова Полина Смирнова - человеком, которого тоже пытаются загнать в угол.

На этом фоне сближение героев выглядит не мелодрамой, а логичным следствием общей утраты и общего недоверия к происходящему.

Почему первые серии цепляют

Стартовые эпизоды не разбрасываются второстепенными линиями: каждый поворот работает на главный узел - кто прикрывает Палача и почему Костикова так старательно отодвигают от дела.

Если сериал сохранит заданный ритм и логику, у «Тайного советника» есть все основания надолго задержаться в обсуждениях зрителей НТВ.

Не случайно после предпремьерного просмотра автор дзен-канала «Мир современного кино» сформулировал свою оценку без оговорок:

«Проект Максима Есаулова и Алана Дзоциева реально впечатлил. И если все последующие серии будут такими же интересными и с запредельной динамикой событий, то премьера „Тайный советник“ вправе претендовать на статус лучшего сериала года».

