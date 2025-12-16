Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года

«Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года

16 декабря 2025 11:50
«Тайный советник» (2025)

Предпремьерные показы задали тон: сериал стали обсуждать ещё до выхода в эфир.

Сериал «Тайный советник» (2025) стартует на НТВ с 15 декабря, но до телеэфира проект показали на предпремьерных просмотрах.

«Такого на НТВ давно не было» — именно так можно описать реакцию на премьеру. Автор дзен-канала «Мир современного кино», увидевший первые два эпизода сериала Алана Дзоциева («Ментовские войны», «Самозванец», «Профессионал»), отметил, что «проект реально впечатлил» и «вправе претендовать на статус лучшего сериала года».

Сериал начинает играть по-крупному

В первой серии оперативник Павел Костиков сталкивается с провалом задержания киллера по прозвищу Палач. Итог трагический: гибнет напарник Дмитрий Смирнов, а Костикову достаётся не поддержка, а служебный разбор и перевод в аналитический отдел.

Так сериал быстро ставит устанавливает главную тему проекта: это не только охота на преступника, но и внутренняя кухня ведомства, где решения принимают люди с личными счётами.

«Тайный советник» (2025)

Конфликты сериала

Конфликт закручивается вокруг генерала Смирнова - отца погибшего. Его давление превращает трагедию в инструмент управления: Костиков становится удобной мишенью, а вдова Полина Смирнова - человеком, которого тоже пытаются загнать в угол.

На этом фоне сближение героев выглядит не мелодрамой, а логичным следствием общей утраты и общего недоверия к происходящему.

Почему первые серии цепляют

Стартовые эпизоды не разбрасываются второстепенными линиями: каждый поворот работает на главный узел - кто прикрывает Палача и почему Костикова так старательно отодвигают от дела.

Если сериал сохранит заданный ритм и логику, у «Тайного советника» есть все основания надолго задержаться в обсуждениях зрителей НТВ.

Не случайно после предпремьерного просмотра автор дзен-канала «Мир современного кино» сформулировал свою оценку без оговорок:

«Проект Максима Есаулова и Алана Дзоциева реально впечатлил. И если все последующие серии будут такими же интересными и с запредельной динамикой событий, то премьера „Тайный советник“ вправе претендовать на статус лучшего сериала года».

Также прочитайте: 2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала

Фото: Кадр из сериала «Тайный советник» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее Читать дальше 17 декабря 2025
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей «Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей Читать дальше 17 декабря 2025
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины Читать дальше 17 декабря 2025
«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так «Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так Читать дальше 16 декабря 2025
Чем удивит зрителей 5 сезон новых «Папиных дочек»: не та семья, к которой привыкли Чем удивит зрителей 5 сезон новых «Папиных дочек»: не та семья, к которой привыкли Читать дальше 16 декабря 2025
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника 4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника Читать дальше 15 декабря 2025
Звезда «Зимней вишни» учит криминального героя говорить правильно — и это не шутка: что происходит в сериале «Великий и могучий» Звезда «Зимней вишни» учит криминального героя говорить правильно — и это не шутка: что происходит в сериале «Великий и могучий» Читать дальше 15 декабря 2025
Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца» Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца» Читать дальше 13 декабря 2025
Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее Читать дальше 13 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше