Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным

3 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Монстр не только огромен, но и невероятно быстр.

Новый фильм «Хищник: Планета смерти» порадовал фанатов целым парадом пугающих существ — от свирепого стервятника до зубастого угря. Но главным стал Калиск, легендарный зверь, за которым охотится молодой и неопытный хищник Дек.

Калиск — это не просто очередной монстр. Его считают абсолютной вершиной эволюции, существом, которого практически невозможно убить. Это нечто грандиозное, первобытно-страшное и настолько опасное, что на его фоне даже классические Хищники и Чужие кажутся менее угрожающими.

Образ Калиска

Калиск — это настоящий кошмар планеты Гена. Он изображён как почти неуязвимый высший хищник, который бросает вызов не только молодым яуджа, но и могущественной корпорации «Вейланд-Ютани». Внешне это устрашающее существо с чёрной бронированной кожей, покрытой шипами, и чем-то вроде длинных дредов.

Его считают одной из самых смертоносных форм жизни во вселенной — он способен выживать в любых условиях и противостоять практически любому оружию. Именно сочетание размеров, ярости и загадочной биологии делает его идеальным испытанием для хищника и ценной целью для корпоративных экспериментов.

Возможно, «Вейланд-Ютани» хотела изучить его невероятную регенерацию, чтобы усовершенствовать своих ксеноморфов. И самое пугающее — скорее всего, на своей планете Калиск не один. Таких, как он, может скрываться ещё много, превращая Гену в настоящую ловушку.

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Как убить Калиска

Рядом с Калиском даже могучий хищник кажется хрупким — это существо способно схватить 300-килограммового яуджу и сложить его, как бумажку. Монстр не только огромен, но и невероятно быстр, а его способность к регенерации делает его практически бессмертным.

Однако у этого ужаса есть уязвимое место — он боится холода. Единственный шанс остановить его восстановление — попытаться заморозить изнутри.

Но охота принимает неожиданный поворот, когда Дек находит детёныша Калиска — малыша по имени Бад. Как выясняется, Калиск — это мать, и она отказывается убивать Дека, чувствуя на нём запах своего ребёнка, пишет автор Дзен-канала KINOTODAY.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».

Фото: Кадры из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
