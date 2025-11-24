Меню
Киноафиша Статьи Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото)

24 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Из многих»

В кадре появился реальный чиновник

Сериал «Из многих» сразу оказался в центре внимания — ведь за ним стоит Винс Гиллиган, создатель легендарных «Во все тяжкие». Поклонники ждут от проекта такого же уровня мастерства.

И уже в четвертой серии зрители заметили любопытный кастинг. В роли мэра Альбукерке появился... настоящий мэр этого города.

Камео мэра Альбукерке

Мэр Альбукерке Тим Келлер сыграл в ленте в роли самого себя. Чиновник, руководящий городом с 2017 года, ненадолго возник в кадре рядом с главной героиней и был указан в титрах как «мэр Тим».

Такой ход создателя сериала Винса Гиллигана явно добавляет проекту актуальности и связи с реальным миром.

«Вот это я понимаю камео», «Ну естественно. Прошлый сериал "Во все тяжкие" принес Альбуркерке небольшую, но все же славу, как место для сьемок сериала, теперь у них Гиллиган — это наверное главный человек», — пишут в Сети.

Кадр из сериала «Из многих»

Сюжет сериала «Из многих»

Писательница Кэрол Стурка, создающая любовные романы, неожиданно сталкивается со странной эпидемией. Вокруг все начинают испытывать абсолютное счастье, но героиня быстро понимает — это не просто хорошее настроение.

Она обнаруживает, что обладает иммунитетом к загадочному вирусу. Окружающие превращаются в подконтрольную толпу, управляемую коллективным разумом. Кэрол пытается раскрыть тайну происходящего, пока система всеми силами пытается включить её и других «неподдающихся» в своё идеальное сообщество.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериал «Из многих» восприняли по-разному.

Фото: Кадры из сериала «Из многих»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
