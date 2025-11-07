Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!

Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!

7 ноября 2025 08:27
Кадр из сериала «Ведьмак»

Его мотивы подробно описываются в книгах.  

На самом деле центральным персонажем «Ведьмака» является все же не Геральт. Главная там — Цири. А ведьмак только пытается уберечь ее от той дикой охоты, что на нее объявили.

И один из тех, кто преследует Цири, ее собственный отец Эмгыр. Он планирует вступить в брак с дочерью. Таким образом он надеется укрепить свою власть на Континенте.

Эмгыр руководствуется пророчеством, согласно которому его потомок от Цири унаследует ее уникальные способности. И подобные родственные связи оказались слишком кощунственными для многих зрителей. Даже в «Игре престолов», где между героями иногда образовывались странные союзы, такого избегали.

Кадр из сериала «Ведьмак»

В оригинальной книжной саге о Ведьмаке герой подробно объясняет свои мотивы. Согласно его видению, сын от Цири должен стать императором. А впоследствии этот наследник станет отцом ребенка, которому суждено быть владыкой мира и спасти всех от гибели.

Однако в финальном романе происходит неожиданный поворот. Эмгыр действительно находит Цири, но затем добровольно отпускает ее. Он осознает весь ужас своего первоначального замысла.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с Цири, Геральтом и Йеннифэр в конце «Ведьмака».

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Читать дальше 7 ноября 2025
Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Читать дальше 5 ноября 2025
Не Геральт и не Цири: кто на самом деле самый сильный в «Ведьмаке» и почему с ним не спорят даже демоны Не Геральт и не Цири: кто на самом деле самый сильный в «Ведьмаке» и почему с ним не спорят даже демоны Читать дальше 6 ноября 2025
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира Читать дальше 6 ноября 2025
Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали Читать дальше 6 ноября 2025
Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Читать дальше 5 ноября 2025
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Читать дальше 4 ноября 2025
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Читать дальше 3 ноября 2025
Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Читать дальше 8 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше