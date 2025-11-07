Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!

На самом деле центральным персонажем «Ведьмака» является все же не Геральт. Главная там — Цири. А ведьмак только пытается уберечь ее от той дикой охоты, что на нее объявили.

И один из тех, кто преследует Цири, ее собственный отец Эмгыр. Он планирует вступить в брак с дочерью. Таким образом он надеется укрепить свою власть на Континенте.

Эмгыр руководствуется пророчеством, согласно которому его потомок от Цири унаследует ее уникальные способности. И подобные родственные связи оказались слишком кощунственными для многих зрителей. Даже в «Игре престолов», где между героями иногда образовывались странные союзы, такого избегали.

В оригинальной книжной саге о Ведьмаке герой подробно объясняет свои мотивы. Согласно его видению, сын от Цири должен стать императором. А впоследствии этот наследник станет отцом ребенка, которому суждено быть владыкой мира и спасти всех от гибели.

Однако в финальном романе происходит неожиданный поворот. Эмгыр действительно находит Цири, но затем добровольно отпускает ее. Он осознает весь ужас своего первоначального замысла.

