Такого Черкасова вы бы возненавидели: сериал — классный, но Смолякова в нем ненавижу

После роли Ивана Петровича Черкасова Андрей Смоляков обрел народную любовь. Однако Смоляков сыграл более, чем в 180 фильмах и не всегда его герой вызывал любовь. В начале 2000-х Смоляков появился в роли Алика Козырева в одном из сезонов сериала «Две судьбы».

О чем сериал

Проект — это тот самый любимый жанр сериалов многих россиян — семейная сага. История начинается с двух подруг — Веры и Лиды, которые влюбляются в одного и того же мужчину. Пройдет целая жизнь, наполненная и прекрасными, и страшными событиями, пока Вера не воссоединится со Степаном, однако не менее тяжелая судьба выпадет их дочери Светлане и внуку Петру.

Роль Андрея Смолякова

Актер сыграл маргинального типа Алика, который портит жизнь Петру. Он мстит ему за за то, что его выбрала Даша, в которую Алик влюбился. Герой Смолякова переходит все грани.

В одном из сезонов он пытается убить Петра, однако жертвой становится невеста мужчины Юлия, которая к тому времени была беременна. Кстати, именно поступок Алика дает Петру и Даше снова быть вместе, ведь он снова свободен и не забыл свою первую любовь.