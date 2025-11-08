«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа

Фанаты ждали возвращения легендарной «Бригады» больше двадцати лет — и, кажется, зря. «Наследник» не стал долгожданным продолжением культовой истории, а превратился в череду недоразумений, штампов и случайных решений.

Ностальгия не спасла — получилось как в плохом сне, где всё вроде знакомо, но что-то пошло не так. Выделили 10 минусов (но их там явно гораздо больше).

1. Безрукова нет — и это чувствуется

Без харизмы Саши Белого история рассыпалась. Его заменили цифровыми вставками и неубедительным дублёром — зрители сочли это оскорблением памяти оригинала.

«Разумеется, снимать продолжение без Безрукова было бы странно. И хотя лицо Безрукова несколько раз появляется в кадре благодаря компьютерной графике, создавая у зрителя иллюзию его участия, его тут же заменяют плохо загримированным дублёром. Очевидно, это дорогостоящий приём, поэтому его используют минимально», — пишут зрители в Сети.

2. Сюжет высосан из пальца

Формально — продолжение. На деле — бессвязный экшен с погонями и клише. Никакой драмы, никаких эмоций — только картонные герои и диалоги уровня фанфика.

3. Иван Макаревич — не тот наследник

Сын рок-легенды не смог стать сыном Саши Белого. Его герой нелеп, прическа вызывает насмешку, а эмоциональная игра — растерянность. От харизмы Белова не осталось и следа.

4. Голливуд из «Ашана»

Создатели явно мечтали о блокбастере, но бюджет не позволил. Погони выглядят как пародия на «Форсаж», а перестрелки — будто сняты на школьную камеру.

5. Логика погибла первой

Белый чудом выживает в горящей машине, герои воскресают, злодеи появляются без мотивации. Даже фанаты признались: «Такого бреда не было со времён „Бумера 3“, которого не существует».

6. Ольга — из символа в декорацию

Екатерина Гусева словно просто отметилась на площадке: героиню превратили в фон, а не в живого человека.

7. Злодей без причины

Антагонист по имени Бессо возникает из ниоткуда и исчезает в никуда. Зачем он вообще был — неясно никому, включая сценаристов.

8. Стариков вырезали

Гармаш, Ерёменко, Панин — дух той самой «Бригады» исчез. Ни преемственности, ни актёрской мощи. Только безликая массовка и депутат на подхвате.

9. Сценарий будто писали случайно

Флешбеки, флешфорварды, обрывки SMS от Белого — всё сливается в хаос. Авторы будто сами не знали, зачем снимают продолжение.

10. Лучше бы не трогали

Вместо легенды — ремейк, сделанный по заказу алгоритма. Ни уважения к оригиналу, ни новой идеи. Даже ярые поклонники признали: «Облом века. Лучше бы оставили всё, как было».

«Бригада: Наследник» показала главное — не каждую историю нужно оживлять. Иногда лучше хранить легенду, чем смотреть, как она горит в очередном взрыве. А вы что думаете?

