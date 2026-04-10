Такого Брагина я еще не видела — в этой роли Иван Колесников стал историческим персонажем: смотрела раскрыв рот

10 апреля 2026 07:29
Кадр из сериала «Годунов»

С «Бориса Годунова» началась театральная биография актера.

Талант актера Ивана Колесникова поражает. Он остается мастером перевоплощения. Его роли узнаваемы и многогранны.

Он с легкостью меняет эпохи и жанры. Актер может быть Петром I или самым обаятельным следователем Юрием Брагиным из «Первого отдела». Словом, кажется, что ему подвластно все.

Но сейчас речь пойдет о необычной роли Колесникова в исторической драме «Годунов».

Проект вышел в 2018 году. Его создали Алексей Андрианов и Тимур Алпатов. Премьера которого состоялась на телеканале «Россия-1».

Про сериал

Итак, проект основан на реальных событиях. Он освещает переломный период в истории России: от последних лет правления Ивана Грозного до восхождения династии Романовых во главе с Михаилом Федоровичем. Фактически, это погружение в атмосферу Смутного времени, попытка переосмыслить события тех лет.

В центре сюжета находится трагическая судьба Бориса Годунова (Сергей Безруков). Зритель становится свидетелем его сложного пути: от приближенного царя Ивана Грозного до правителя государства Российского, столкнувшегося с голодом, эпидемиями, иностранной интервенцией и появлением самозванцев.

О необычной роли Колесникова

Во втором сезоне сериала «Годунов. Продолжение», актер Иван Колесников исполнил роль толмача – переводчика Ильи.

Илья – фигура знаковая для своего времени, отражающая сложное переплетение языков, традиций и политических амбиций эпохи Смутного времени. Герой Колесникова становится мостом, соединяющим разные культуры и государства.

Известно, что он является сиротой. Изначально его имя было Илейка. Судьба подарила шанс: его приютил и воспитал выдающийся зодчий государя Федор Конь. Под его опекой Илья постиг множество наук, освоил иностранные языки и объездил разные страны. В итоге, он стал незаменимым переводчиком при дворе датского принца, которому предстояла поездка в Москву.

В эпоху Смуты роль переводчика приобретает особое, символическое значение. И Колесников справился блестяще, его переводчику веришь.

К слову, для актера эта роль стала своеобразным возвращением к истокам, ведь именно с постановки «Бориса Годунова» началась его творческая биография. В 12 лет он выходил на сцену МХАТа в роли юного воина с деревянным мечом, предчувствуя свой будущий актерский путь.

Советую посмотреть, Колесникову идут исторические проекты.

Фото: Кадр из сериала «Годунов»
Камилла Булгакова
