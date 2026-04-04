Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает

4 апреля 2026 14:44
Кадр из сериала «Черное облако»

Однозначно рекомендую!

В российском кино существует несколько типов сериалов, которые можно условно разделить на две категории: одни исследуют межличностные отношения между супругами и относятся к комедиям и драмам, другие же погружаются в мир внешних взаимодействий, представляя собой триллеры и детективы. Рассказываю про необычные сериалы, которые определенно стоит посмотреть из-за сюжета и актерской игры. Их стоит посмотреть, потому в Голливуде такого точно нет.

Алиби

В центре сюжета сериала находится группа героев, которым необходимо создать алиби, чтобы избежать неприятностей. Для этого они обращаются в специализированное агентство под названием «Алиби», которым управляет успешный сценарист. В главных ролях выступают Евгений Стычкин и Ольга Сутулова.

Сценарист применяет свои навыки создания сюжета не только для кино, но и для помощи клиентам своего агентства, которые требуют срочной и конфиденциальной помощи. Он легко решает проблемы других, делая это с юмором и увлечением. Однако однажды в агентство приходит его собственная жена, которой срочно нужно алиби, чтобы избежать подозрений в измене. И тут начинается самое веселое...

В проекте 1 сезон из 16 серий. Оценка на Кинопоиске 7.7.

Черное облако

В этом сериале мы наблюдаем за работой психотерапевта, которая имеет свои особенности. В главных ролях — Мария Мацель, Марьяна Спивак, Ангелина Пахомова, Юрий Колокольников, Виктория Толстоганова и другие.

Двадцатилетняя Оля обращается к психологу, стремясь разобраться с неконтролируемыми вспышками агрессии. На сеансах она делится своими обидами на окружающих: университетского преподавателя, лучшую подругу, молодого человека, а также родителей. Но после нескольких встреч с терапевтом её близкие начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Оля пытается разобраться, причастен ли к этим смертям её психотерапевт, действует ли кто-то другой или же её собственные мысли, высказанные на сеансах, каким-то образом оживают.

В сериале пока 2 сезона. Оценка на Кинопоиске 6.6.

На льду

Это новый сериал, который ещё не завершён. В нём рассматриваются проблемы отношений между родителями и детьми, а также то, как амбиции родителей могут негативно сказаться на детях. В главных ролях — Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова, Пётр Фёдоров, Мария Ахметзянова и другие.

Фигуристка Ксения возвращается в свой родной город, чтобы наконец узнать правду о гибели своего партнёра по катанию после десяти лет разлуки. Устроившись детским тренером в спортивной школе, она вскоре понимает, что за фасадом успешного спорта скрываются замалчивание, давление и страх. Тренеры создают видимость благополучия, родители с трибун уверяют, что все в порядке, но судьбы детей разрушаются под давлением чужих амбиций. Травмы передаются из поколения в поколение, а в каждой семье хранятся тайны, о которых не принято говорить. Именно среди этих скрытых секретов скрывается разгадка — та самая правда, которую Ксения боялась узнать все эти годы.

Пока у сериала 1 сезон. Оцена на Кинопоиске 6.2.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
