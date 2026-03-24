Про Бали-бея вранье: мифы о Михримах-султан, в которые мы верим из-за «Великолепного века»

Михримах Султан, несмотря на отсутствие официального титула, армии и права появляться на публике, оставила неизгладимый след в истории Османской империи. Будучи единственной дочерью Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан, она получила образование, недоступное большинству женщин той эпохи. Свободное владение турецким, персидским и арабским языками позволяло ей вести переписку, сохранившиеся письма которой свидетельствуют о глубоком понимании политических процессов и законов власти. Это были не просто записи принцессы, а документы, демонстрирующие острый ум и аналитические способности.

Популярность сериала «Великолепный век» принесла Михримах мировую известность, но вместе с тем породила ряд исторических неточностей. Сериал приписал ей любовные драмы и истерики, в отличие от реальной истории. Разбираем, что же было не так в популярном проекте.

Развенчиваем мифы о Михримах Султан:

Миф 1: Несчастливый брак и любовь к Малкочоглу Бали-бею. Брак Михримах с Рустемом пашой был счастливым, хотя между ними и была существенная разница в возрасте. Бали-бей существовал на самом деле, но вот любовной линии по отношению к нему не было. Михримах обожала мужа.

Миф 2: Организация казни брата Мустафы. Казнь Мустафы действительно произошла в 1553 году. Основными подозреваемыми в организации считаются Хюррем Султан и Рустем-паша. Роль Михримах в этом событии доподлинно неизвестна. Хотя у нее был мотив (в случае восхождения Мустафы на трон, по закону ему пришлось бы казнить полнородных братьев), прямых доказательств ее участия нет.

Миф 3: Железный контроль над империей. Власть Михримах была значительной, но ограниченной. После восшествия на престол Мурада III в 1574 году, его мать Нурбан Султан получила титул Валиде Султан и фактически отстранила Михримах от политической деятельности. И Михримах перебралась в Старый дворец, место, предназначенное для принцесс, вышедших в отставку.

Реальная история Михримах, на мой взгляд, куда более увлекательна, чем вымыслы телевизионщиков. Женщина, не имея формальных прав, управляла финансами империи. Находясь в гареме, она вела международные переговоры, возводила здания, ставшие архитектурными доминантами Стамбула.

25 января 1578 года Михримах скончалась в возрасте 56 лет. Ее похоронили в мавзолее при мечети Мурада III, недалеко от Святой Софии. После ее кончины, благотворительные фонды продолжали свою деятельность.

Михримах Султан — уникальный пример исторической личности, чья память опирается не на отношения с мужчинами, а на собственные заслуги. Прежде всего, она была политиком, финансистом, дипломатом и покровительницей искусств.

История сохранила её образ не просто как «дочь султана» или «чья-то жена», а как женщину, которая, не нарушая установленных правил, сумела обойти систему и заставить её работать в своих интересах.