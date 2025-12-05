Меню
Такое случилось впервые за все годы: «Очень странные дела» установили рекорд на Netflix – и это даже не 59 600 000 просмотров за неделю

5 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Сериал снова сломал все страхи зрителей.

Зрители ждали новых серий почти три с половиной года — срок, который для стриминга звучит как приговор. Но «Очень странные дела» снова сломали правила: пятый сезон стартовал так громко, что развеял главный страх платформ — будто после долгих пауз аудитория рассыпается, как печенье в новогоднем чае.

Взрыв, который не ожидал даже Netflix

Первые эпизоды финального сезона собрали 59,6 миллиона просмотров — цифра, которая сместила «Уэнсдэй» с тронного места в чартах. Страхи о «выгоревшем интересе» испарились в тот момент, когда выяснилось: зрители не только не ушли, а напротив — пересматривали прошлые сезоны в ожидании финала.

Впервые за годы в топ-10 Netflix одновременно оказались все пять сезонов — редкий случай, когда ностальгия работает как маркетинговый двигатель.

Задержка выхода стала не минусом, а преимуществом

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Стриминги давно боятся длинных пауз: свежие сериалы вроде «Питта» и «Фаллаута» выпускают сезоны почти без перерыва, чтобы удерживать внимание. Но успех «Очень странных дел» показывает: если проект по-настоящему укоренился в культуре, пауза превращается не в рисковый прыжок, а в аккуратную растяжку перед финальным забегом.

Разделение сезона на части — то, что раздражало фанатов в 2022-м, — в этот раз сработало как трамплин интереса. Теоретически платформа рисковала: часть зрителей любит «запойный» просмотр и ждёт полного сезона. Но рейтинги доказали: фанаты Хокинса придут в день премьеры, даже если эпизоды будут выходить порциями, как шоколад из адвент-календаря.

Что будет дальше

Теперь внимание приковано к декабрю: вторая часть сезона выходит 25 числа, финал — 31-го. После взрывной первой порции зрители явно ждут развязки истории, которая длилась почти десять лет. Параллельно Netflix уже греет почву спин-оффом «Истории из 85-го» — знак, что мир Хокинса станет отдельной вселенной, а не музейным экспонатом.

Одно ясно: пятый сезон «Очень странных дел» не только побил рекорды, но и доказал — эпоха стриминга не умирает, она просто требует сериалов, ради которых люди готовы ждать сколько угодно. Хокинс снова победил.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
