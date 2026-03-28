«Такое просто исключено»: неужели «Штрафбат» и правда снят по реальным событиям

28 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Штрафбат»

Фронтовики не согласны.

Вокруг сериала «Штрафбат» уже двадцать лет не утихают споры. Одни зрители видят в нем искреннюю попытку осмыслить суровую правду войны.

Другие же категорически против такой трактовки: по их мнению, перед зрителем не историческая реконструкция, а художественный вымысел. Так что же это — достоверное погружение в судьбы штрафников или всё же личная интерпретация событий?

Режиссер Николай Досталь настаивает, что в основу многосерийной ленты легли подлинные архивные материалы и мемуары бойцов, служивших в штрафных подразделениях. Как он поясняет, он стремился запечатлеть тот пласт войны, где человеческая жизнь отступала на второй план перед необходимостью выполнить боевую задачу. И тем не менее, именно те, кто прошел через фронт, чаще всего выражают сомнения в достоверности «Штрафбата».

Мнение военных

Реальные фронтовики дали сериалу крайне нелестную оценку, охарактеризовав его как «предательский по духу». Они заявили, что за время службы никогда не сталкивались с ситуациями, где солдаты пьянствовали или где операции доверяли необученным штрафникам.

«Такое просто исключено», — подчеркнул в интервью генерал-майор Леонид Иванов. Эту позицию разделяет немало его сослуживцев.

Другие ветераны отмечали, что в подобных подразделениях царила строгая дисциплина, а изображенных в ленте заградительных отрядов вообще не было. Вывод был категоричен: сериал представляет собой чистую художественную выдумку, которая имеет очень мало общего с подлинными событиями.

Кадр из сериала «Штрафбат»

Позиция режиссера

Досталь на замечания реагировал сдержанно: он задумывал сериал как попытку показать важную грань войны. Для него было куда существеннее не точное следование фактам, а возможность передать боль и изломанные судьбы людей.

Так что режиссер действительно опирался на реальные события и черпал в них вдохновение, но в итоге это прежде всего художественный вымысел.

Фото: Кадры из сериала «Штрафбат»
Светлана Левкина
