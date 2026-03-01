Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

Наверняка многие с теплотой вспоминают любимую советскую киноленту «Приключения Электроника», где мальчик-робот нашел верного друга в лице своего двойника, помогал ему в учебе и даже спас город от злодеев.

Электроник мечтал стать настоящим человеком, познать радость жизни, и в определенной мере ему это удалось. История завершилась счастливым финалом.

В книгах Евгения Велтистова, автора образов Сыроежкина и Электроника, концовка несколько иная: Сыроежкин увлекается миром робототехники, а у Электроника появляется близкая подруга.

Между тем, фанаты этой замечательной истории предлагали свои различные версии развития событий, от оптимистичных до мрачных, напоминающих современные эпопеи о восстании машин и захвате мира.

Но среди множества интерпретаций в сети выделяется одна особо трогательная. Рассказываю о ней.

Итак, все персонажи выросли, создали семьи, изменились под влиянием времени. Не меняется только Электроник, хотя и он прошел свой путь внутреннего взросления, но его облик остался прежним.

Его «отец», гениальный создатель, решает помочь своему творению и разрабатывает технологию, позволяющую Электронику менять свое тело. Так, он получает возможность меняться внешне, а со временем даже стареть, что-то может напомнить сюжет фильма «Двухсотлетний человек» с выдающимся Робином Уильямсом в главной роли.

Вполне возможно, что, как и герой Уильямса, Электроник объездил весь мир в поисках себя, обрел способность меняться, но не скрывался от общества, а наоборот, стал прославленным профессором, основал семью и прожил долгую и счастливую жизнь. По крайней мере, мне бы хотелось увидеть именно такой финал любимой истории детства, хотя он и был бы одновременно и грустным, и трогательным.