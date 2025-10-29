«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика

«Ну, погоди!» — это тот самый мультфильм, который обожают дети даже спустя полвека. Первая серия вышла ещё в 1969 году, но до сих пор весёлые погони Волка за Зайцем заставляют смеяться и малышей, и взрослых.

История стала настолько культовой, что её полюбили даже за границей. Иностранные зрители с восторгом открывают для себя этот уникальный мир и удивляются тому, что для нас кажется простым и логичным.

Реакция корейцев на «Ну, погоди!»

Когда корейские студенты посмотрели «Ну, погоди!», их реакция оказалась неожиданной. Видео появилось на Youtube.

Больше всего зрителей удивила сцена, где Волк мчится на катере по встречной полосе.

«В Корее такое никогда не покажут по ТВ — скажут, что это плохо влияет на детей», — прокомментировали они.

Но ещё интереснее оказалось их наблюдение о различиях в философии мультфильмов.

«У нас герой всегда должен исправиться и получить урок. А здесь Волк остаётся хулиганом до конца. И анимация сложнее, и музыка живее. По-моему, это даже круче, чем "Том и Джерри"», —отметили зрители.

«Ну, погоди!» за границей

Когда «Ну, погоди!» в 1990-х добрался до западных зрителей, многие сразу заметили сходство с «Томом и Джерри». Однако сын режиссёра Котёночкина уверял, что его отец никогда не видел американского мультсериала. Оба проекта просто развивали традиции немого кино с его погонями, падениями и комическими трюками.

Отношение к мультфильму в разных странах оказалось полярным. В Финляндии его сочли слишком жестоким и ограничили показ. А во Вьетнаме, наоборот, создали ещё более жёсткий ремейк, где Волк угрожает Зайцу оружием, а тот мстит, пользуясь опьянением противника.

Несмотря на споры, международная аудитория оценила советский мультсериал высоко — на IMDb он держит рейтинг 8,5.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что только в одной серии «Ну, погоди!» Волка озвучил не Папанов.