«Такое мы точно будем смотреть»: 10 самых ожидаемых сериалов «КИОН» — от режиссеров «Бара "Один звонок"» и «Каменской» в том числе

Линейка, в которой жанры не подменяют друг друга, а спорят за внимание зрителя.

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил список проектов, запланированных к выходу в 2026 году.

Это десять сериалов на самые разные вкусы аудитории: здесь есть мрачные детективы, фантастика с литературной основой, комедии характеров и медицинская драма. Обсуждение будущей линейки уже свелось к короткой формуле: «Такое мы точно будем смотреть».

«Отпечатки»

Детективный триллер начинается с расследования семейного убийства, но довольно быстро расширяет рамки.

Возвращение героини в родной город становится поводом вскрыть историю детского дома, выпускники которого годами жили с одинаковыми травмами и одинаковыми тайнами.

Сериал делает акцент не на поиске одного виновного, а на системе, которая десятилетиями порождала насилие и предпочитала его не замечать.

Режиссер: Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»).

«Резервация»

Фантастический детектив разворачивается на территории, отрезанной от внешнего мира. Район без связи и выхода превращается в замкнутую экосистему, где страх и выживание диктуют новые нормы.

Поиск родных здесь быстро перерастает в исследование того, как человек меняется, когда исчезает надежда на возвращение к привычной жизни.

Режиссер: Алексей Андрианов.

«Полдень»

Сериал снимает режиссер Клим Козинский по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

Строится как история интеллектуального преследования. Поиск прогрессора становится поводом говорить о вмешательстве, ответственности и страхе перед теми, кто выходит за рамки установленных правил.

Это фантастика, в которой важны не столько технологии, сколько моральные дилеммы.

«Приговор»

Криминальная драма сосредоточена на человеке, который выходит из тюрьмы спустя десятилетия и обнаруживает, что прошлое никуда не исчезло.

Попытка начать новую жизнь оборачивается расследованием собственной судьбы. Сериал работает с темой сломанной биографии и вопросом, возможна ли справедливость задним числом.

Режиссер: Денис Карышев («Каменская»).

«Туман»

Комедийный сериал соединяет служебные будни полиции с личной историей капитана, который не может закрыть старое дело.

Внутри команды постоянно сталкиваются разные подходы к работе, а личные мотивы постепенно начинают влиять на профессиональные решения.

Режиссер: Сергей Филатов.

«Зовите Витю!»

Комедия от режиссера Дениса Тяпичева начинается как сатира на рынок эзотерики и инфлюенсеров.

Герой зарабатывает на имитации дара, пока не сталкивается с ситуацией, в которой привычные трюки перестают работать.

Сериал играет на контрасте между цинизмом и неожиданной ответственностью за чужие ожидания.

«Дружбаны»

Скетчком построен вокруг трех друзей, которые раз за разом попадают в неприятности из-за собственной самоуверенности.

Это истории о повседневных ошибках, которые легко узнать в себе и своем окружении, и о дружбе, которая регулярно проходит проверку на прочность.

Режиссер: Артур Румынский.

«Адвокаты»

Комедийный проект Анны Пармас и Леонида Тележинского показывает юридический мир без идеализации.

Путь молодого специалиста начинается с рутинной работы и постоянных компромиссов.

В центре — конфликт поколений, профессиональные амбиции и столкновение теории с практикой.

«Отделение»

Медицинская мелодрама разворачивается в женской клинике, где профессиональная жизнь тесно переплетается с личной.

История матери и дочери, давно переставших быть семьей, развивается параллельно с рабочими буднями врачей и пациенток, для которых каждый день приносит новые решения и новые последствия.

Режиссер: Сергей Знаменский.

