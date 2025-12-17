«Такое мы точно будем смотреть»: 10 самых ожидаемых сериалов «КИОН» — от режиссеров «Бара "Один звонок"» и «Каменской» в том числе

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил список проектов, запланированных к выходу в 2026 году.
Это десять сериалов на самые разные вкусы аудитории: здесь есть мрачные детективы, фантастика с литературной основой, комедии характеров и медицинская драма. Обсуждение будущей линейки уже свелось к короткой формуле: «Такое мы точно будем смотреть».
«Отпечатки»
Детективный триллер начинается с расследования семейного убийства, но довольно быстро расширяет рамки.
Возвращение героини в родной город становится поводом вскрыть историю детского дома, выпускники которого годами жили с одинаковыми травмами и одинаковыми тайнами.
Сериал делает акцент не на поиске одного виновного, а на системе, которая десятилетиями порождала насилие и предпочитала его не замечать.
Режиссер: Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»).
«Резервация»
Фантастический детектив разворачивается на территории, отрезанной от внешнего мира. Район без связи и выхода превращается в замкнутую экосистему, где страх и выживание диктуют новые нормы.
Поиск родных здесь быстро перерастает в исследование того, как человек меняется, когда исчезает надежда на возвращение к привычной жизни.
Режиссер: Алексей Андрианов.
«Полдень»
Сериал снимает режиссер Клим Козинский по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике».
Строится как история интеллектуального преследования. Поиск прогрессора становится поводом говорить о вмешательстве, ответственности и страхе перед теми, кто выходит за рамки установленных правил.
Это фантастика, в которой важны не столько технологии, сколько моральные дилеммы.
«Приговор»
Криминальная драма сосредоточена на человеке, который выходит из тюрьмы спустя десятилетия и обнаруживает, что прошлое никуда не исчезло.
Попытка начать новую жизнь оборачивается расследованием собственной судьбы. Сериал работает с темой сломанной биографии и вопросом, возможна ли справедливость задним числом.
Режиссер: Денис Карышев («Каменская»).
«Туман»
Комедийный сериал соединяет служебные будни полиции с личной историей капитана, который не может закрыть старое дело.
Внутри команды постоянно сталкиваются разные подходы к работе, а личные мотивы постепенно начинают влиять на профессиональные решения.
Режиссер: Сергей Филатов.
«Зовите Витю!»
Комедия от режиссера Дениса Тяпичева начинается как сатира на рынок эзотерики и инфлюенсеров.
Герой зарабатывает на имитации дара, пока не сталкивается с ситуацией, в которой привычные трюки перестают работать.
Сериал играет на контрасте между цинизмом и неожиданной ответственностью за чужие ожидания.
«Дружбаны»
Скетчком построен вокруг трех друзей, которые раз за разом попадают в неприятности из-за собственной самоуверенности.
Это истории о повседневных ошибках, которые легко узнать в себе и своем окружении, и о дружбе, которая регулярно проходит проверку на прочность.
Режиссер: Артур Румынский.
«Адвокаты»
Комедийный проект Анны Пармас и Леонида Тележинского показывает юридический мир без идеализации.
Путь молодого специалиста начинается с рутинной работы и постоянных компромиссов.
В центре — конфликт поколений, профессиональные амбиции и столкновение теории с практикой.
«Отделение»
Медицинская мелодрама разворачивается в женской клинике, где профессиональная жизнь тесно переплетается с личной.
История матери и дочери, давно переставших быть семьей, развивается параллельно с рабочими буднями врачей и пациенток, для которых каждый день приносит новые решения и новые последствия.
Режиссер: Сергей Знаменский.
