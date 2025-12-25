Меню
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных

25 декабря 2025 14:44
Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин змей»

Режиссер с особенной теплотой к ней относился.

Франшиза «Три богатыря» — это редкий пример по-настоящему общенародного анимационного явления. Эти мультфильмы давно перестали быть только детскими. Цитаты героев ушли в народ, а сами богатыри превратились в таких же узнаваемых героев, как персонажи советской классики.

Все началось с самого первого мультфильма «Алеша Попович и Тугарин змей». И до сих пор именно он отличается от остальных.

В чем уникальность мультфильма «Алеша Попович и Тугарин змей»

У истоков мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» стоял совсем юный сценарист Максим Свешников. Его первоначальная задумка была довольно короткой и не предназначалась для полного метра.

«Сценарий нужно было серьёзно дорабатывать. По сути, мультфильм придумывался прямо на ходу, в процессе работы»,вспоминал режиссёр Константин Бронзит.

Но главная уникальность первой истории о богатыре — в её особой визуальной эстетике. Как отмечал Бронзит, вся графика была сделана намеренно небрежно, почти по-эскизному. Однако в готовом цвете и композиции это сложилось в очень гармоничную и нестандартную картинку, которую режиссёр до сих пор очень ценит.

Именно этот шарм «рукотворной» анимации отличает первый фильм от последующих частей франшизы.

«Все следующие истории про богатырей стали гораздо более аккуратными, тщательно прорисованными и, по сути, более традиционными в плане анимации», — добавлял режиссер.

Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин змей»

Сюжет мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Новый мультфильм готовится стать главным семейным событием декабря. Премьера ленты «Три богатыря и свет клином» запланирована на 25 декабря.

В мирном княжестве назревает настоящая беда — огромная чёрная туча грозит навсегда затмить солнце и погрузить мир во тьму. Знаменитая троица богатырей, конечно же, бросается на борьбу с этой неведомой угрозой.

Пока Илья, Добрыня и Алеша пытаются вернуть свет, их старый враг, купец Колыван, решает, что настал его момент. С помощью подручных Бабы-яги он устраивает дерзкий переворот, свергает князя и захватывает власть. Теперь богатырям придётся вести борьбу на два фронта: спасать мир от тьмы и освобождать родные земли.

Особую остроту сюжету придаёт то, что все трое героев оставили дома жён, которые ждут ребёнка. Им тоже предстоит проявить силу духа, пока их мужья спасают княжество.

Ранее портал «Киноафиша» расставлял все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему.

Фото: Кадры из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин змей» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
