Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест)

9 февраля 2026 16:11
Наталья Варлей, Юрий Яковлев

Некоторых артистов сложно узнать.

Наше первое впечатление часто бывает самым сильным, но не всегда точным. В мире кино это правило работает особенно ярко: многие актёры, которых мы знаем и любим по зрелым и блистательным ролям, когда-то начинали с совершенно неожиданных образов. Их дебюты иногда бывают трогательными, иногда — комичными, а порой настолько непохожими на будущее амплуа, что в это трудно поверить.

Давайте совершим небольшое путешествие во времени. Сможете ли вы узнать известных советских актёров по их самой первой, порой скромной и забытой, роли в кино?

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Дни и ночи» (1944), «Великий воин Албании Скандербег» (1953), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Ленин в октябре» (1937), «Здравствуй, Москва!» (1945), «Формула радуги» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
