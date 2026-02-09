Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест)

Наше первое впечатление часто бывает самым сильным, но не всегда точным. В мире кино это правило работает особенно ярко: многие актёры, которых мы знаем и любим по зрелым и блистательным ролям, когда-то начинали с совершенно неожиданных образов. Их дебюты иногда бывают трогательными, иногда — комичными, а порой настолько непохожими на будущее амплуа, что в это трудно поверить.

Давайте совершим небольшое путешествие во времени. Сможете ли вы узнать известных советских актёров по их самой первой, порой скромной и забытой, роли в кино?