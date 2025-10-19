Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном

На фоне великолепного сериала Бортко и спорной адаптации Локшина итальянский фильм «Мастер и Маргарита» 1972 года выглядит странным артефактом – нелепым, недооценённым, с рейтингом 5,3 на Кинопоиске. Но если присмотреться, за шероховатостями скрывается единственная по-настоящему внятная попытка объяснить, почему у Мастера едет крыша.

Первая (и пока единственная логичная?) экранизация

Главный герой здесь – не романтический безумец, а вполне реальный писатель Максудов (тот самый из «Театрального романа»), который написал пьесу «Понтий Пилат». Он не страдает от «творческой неудачи» – он сгорает под прессом советской бюрократии.

Мы видим, как постепенно рушится его психика: собрания, травля, обвинения в «пилатчине», издёвки коллег. Когда появляется Воланд, уже неясно, действительно ли это чёрт – или плод ума, окончательно тронувшегося от боли и унижения.

Именно в этом фильме ясно, как Мастер превращается в пациента психбольницы. Не из-за Маргариты, не из-за мистики, а из-за того, что мир литературы превращён в сумасшедший дом.

Мастер, который слишком хорошо живёт

Максудов-Тоньяцци – ухоженный, уверенный, надменный. Он не юродивый мученик, а типичный советский писатель из элиты, который внезапно падает с пьедестала.

Такой Мастер раздражает, но именно поэтому его путь в безумие ощущается честным: падать с высоты всегда больнее, чем с чердака коммуналки.

Воланд в исполнении Алена Кюни тоже далёк от привычного «мудрого циника». Его демон – стар, но жив, с переменчивыми лицами и вспышками ярости.

Коровьев и Азазелло пугающе уродливы, кот – просто кот, живущий у Мастера. Маргарита – почти фантом, женщина-видение, отражение чужой галлюцинации. И это, возможно, единственный случай, когда её загадочность имеет смысл.

«Да, она есть. И она красива. И её – как бы нет. А если и есть, то только как “просто прохожая”. В конце концов – мало ли что привидится двинувшемуся Максудову?», – подытоживает автор рецензии на «КП», заметивший главное достоинство итальянской экранизации великого русского романа.

