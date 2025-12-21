Таким ли хорошим был Мальчик-который-выжил: подсчитали, сколько раз Поттер использовал Непростительные

Вопрос, который регулярно всплывает у фанатов: был ли Гарри Поттер настолько «чистым», как кажется на первый взгляд, или он всё-таки переходил запретную черту. Короткий ответ — да, использовал. Но ровно так, чтобы это многое сказало о нём как о персонаже и ни разу не превратило его в того, с кем он сражался.

Какие Непростительные заклинания использовал Гарри

За всю сагу Гарри шесть раз применяет два из трёх Непростительных заклинаний — «Круциатус» и «Империо». При этом «Аваду Кедавру» он не использует ни разу — ни в дуэлях на смерть, ни против Волан-де-Морта, даже во время войны, когда формально имел на это право.

Финал истории принципиален: в решающем поединке Гарри побеждает Волан-де-Морта не убийственным проклятием, а «Экспеллиармусом». Это не случайность и не «детская» уступка — это осознанный выбор героя и одна из ключевых идей всей саги.

Первый «Круциатус»: гнев без жестокости

В «Гарри Поттере и Ордене Феникса» Гарри впервые применяет «Круциатус» против Беллатрисы Лестрейндж сразу после убийства Сириуса. Заклинание срабатывает плохо, и сама Беллатриса насмешливо объясняет почему: Гарри не умеет по-настоящему желать боли.

Этот момент важен — он показывает, что Поттер способен на ярость, но не на холодную, осознанную жестокость. Его проклятие — вспышка эмоций, а не наслаждение страданием другого.

Второй «Круциатус»: граница, которая всё-таки была пересечена

В «Дарах Смерти» ситуация меняется. Когда Амикус Кэрроу плюёт в лицо профессору Макгонагалл, Гарри применяет «Круцио» без колебаний — и на этот раз заклинание действует в полную силу.

Это один из самых жёстких моментов всей саги. Гарри здесь уже не ребёнок и не импульсивный подросток, а человек, прошедший войну. Он понимает, что делает, и именно это подчёркивает: даже самый светлый герой не выходит из войны прежним.

«Империо» в Гринготтсе: необходимость вместо выбора

Четыре раза Гарри использует «Империо» во время ограбления банка Гринготтс. Он накладывает заклятие на гоблина Богрода и трёх Пожирателей смерти, потому что альтернативы просто нет.

При этом текст ясно даёт понять: Гарри испытывает внутренний дискомфорт. Он осознаёт, что лишает людей воли, и не получает от этого ни удовольствия, ни морального удовлетворения. Это вынужденный шаг, а не новый принцип жизни.

Почему Гарри так и не использовал «Аваду Кедавру»

Самый показательный факт — полный отказ от убийственного проклятия. Гарри мог бы применить его, но каждый раз выбирал иной путь. Он не просто побеждает Волан-де-Морта — он отказывается стать похожим на него.

В этом и заключается ключевое отличие Гарри от большинства персонажей тёмной стороны: он допускает ошибки, злость и даже жестокость, но никогда не делает убийство инструментом решения проблем. Его победа — не в силе заклинаний, а в способности поставить границу там, где другие её давно стерли.

