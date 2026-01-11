Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»

Меню
11 января 2026 20:33
Кадр из фильма «Интердевочка»

Сейчас это престижный конгресс-центр.  

Фильм «Интердевочка» стал настоящим культурным шоком для советского зрителя. Режиссер Петр Тодоровский без прикрас показал жизнь валютных проституток, что для конца 1980-х было неслыханной смелостью.

Зрители увидели не только работу главной героини, но и весь подпольный мир вокруг этой деятельности — от взяток чиновникам до тайных встреч в известных гостиницах, некоторые из которых кстати до сих пор принимают гостей.

Кадр из фильма «Интердевочка»

Отель из «Интердевочки»

«Прибалтийская» — та самая гостиница из культового фильма «Интердевочка» — имеет богатую историю. Это здание на Кораблестроителей, 14 изначально строилось шведами специально для иностранных гостей, прибывавших в Ленинград морским путем.

Именно здесь Владимир Кунин наблюдал за жизнью валютных проституток, что позже легло в основу сценария. Архитектурная жемчужина морского фасада города, соседствовавшая с морвокзалом и «Ленэкспо», в 2020-е продолжала принимать гостей под брендом сети Park Inn by Radisson.

Кадр из фильма «Интердевочка»

Park Inn by Radisson Прибалтийская

Сегодня Park Inn by Radisson Прибалтийская — это ультрасовременный конгресс-отель, полностью переосмысливший свое прошлое и уже давно избавившийся от флера «интердевочек». Здесь находится крупнейший в России банкетный зал и огромные конференц-площадки, идеальные для деловых форумов, роскошных свадеб и презентаций.

Правда, за такой размах придется раскошелиться — цены начинаются от 6 тысяч за стандартный номер и достигают 25 тысяч за люксовые апартаменты. Отель окончательно сменил «скользкую» репутацию на статус премиальной площадки для важных событий.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Петр Тодоровский не хотел давать Яковлевой роль в «Интердевочке».

Фото: Кадры из фильма «Интердевочка» (1989)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
