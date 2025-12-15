Меню
Киноафиша Статьи Цискаридзе обрушился с критикой на оскароносный «Черный лебедь»: «Таких истеричек, как Портман, держать бы не стали»

15 декабря 2025 16:11
Николай Цискаридзе, кадр из фильма «Черный лебедь»

По мнению артиста, фильм не имеет ничего общего с реальностью.

Фильм «Чёрный лебедь» Даррена Аронофски, несмотря на мировой успех, премию «Оскар» за лучшую женскую роль для Натали Портман и статус культовой психологической драмы, вызвал критику со стороны части профессионального балетного сообщества.

Многие хореографы отмечали, что фильм создает почти карикатурный образ балетного мира как места, состоящего исключительно из невротического перфекционизма, жёсткой конкуренции, психических расстройств и самоповреждений. Профессиональные танцовщики утверждали, что режиссёр собрал стереотипы о мире балета, не углубляясь в искусство.

И Николай Цискаридзе оказался с этим абсолютно согласен.

Николай Цискаридзе о фильме «Черный лебедь»

Артист крайне критично отозвался о фильме, подчеркнув, что показанная в нём жизнь имеет очень мало общего с реальностью балетного мира. По его мнению, все интриги и конфликты в картине сильно преувеличены и создают искажённое, чудовищное представление о профессии.

Цискаридзе заявил, что артисты, достигающие вершин в балете и становящиеся примами или премьерами, — это, прежде всего, люди с исключительно крепкой психикой и железной дисциплиной.

«А Натали Портман там — сумасшедшая истеричка. Ни один артист в таком состоянии не доберется даже до 3 акта спектакля», — резюмировал он.

Кроме того, Цискаридзе подверг критике и физические данные актрисы для предложенной роли. Он отметил, что, будучи красивой женщиной, Натали Портман не обладает специфической фигурой.

«Ни изящных линий, ни красивых длинных ног. Ее бы поставили в последнюю линию», — отметил он.

Кадр из фильма «Черный лебедь»

Сюжет фильма «Черный лебедь»

Действие фильма разворачивается в балетной труппе нью-йоркского Линкольн-центра, где готовится новая постановка классического «Лебединого озера». Легендарная прима-балерина Бет Макинтайр, достигнув возраста, когда карьера на сцене подходит к концу, вынуждена покинуть главную роль.

На освободившееся место претендует несколько молодых танцовщиц, и среди них — Нина Сейерс. Девушка живёт под постоянным контролем своей матери, которая сама в прошлом несостоявшаяся балерина и теперь все свои амбиции и нереализованные мечты перенесла на дочь.

Однако хореограф постановки не уверен в выборе Нины. Он признаёт, что она технически безупречна и идеально подходит для образа хрупкой и невинной Белой королевы. А для исполнения роли тёмного двойника, ей, по мнению хореографа, не хватает раскрепощённости, харизмы и того самого огня. Это сомнение становится началом психологического разрушения главной героини.

Ранее портал «Киноафиша» писал мнение Цискаридзе о фильме «Анора» с Юрой Борисовым.

Фото: Кадры из фильма «Черный лебедь» (2010), Legion-Media
Светлана Левкина
