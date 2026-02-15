Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Таких больше нет: чем так уникален знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма — с какого фильма актер стал исполнять свой фирменный знак

Таких больше нет: чем так уникален знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма — с какого фильма актер стал исполнять свой фирменный знак

15 февраля 2026 12:19
Кадр из фильма «Кровавый спорт»

Что известно о фирменной фишке актера.

Фильм «Не отступать и не сдаваться» ознаменовал начало фирменного трюка, принесшего мировую известность актеру. Шпагат стал визитной карточкой Жан-Клода Ван Дамма уже более 30 лет назад.

Про начало карьеры

В 25 лет Ван Дамм работал охранником в Голливуде, изредка появляясь в эпизодических ролях. Как-то ему предложили небольшую, но интересную роль. Начинающий актер должен был сыграть бандита из России по имени Иван Крашинский.

Этот образ соответствовал западным стереотипам о русских: белоснежный костюм, зализанные волосы – все в рамках придуманного клише. За эту роль актеру предложили 250 долларов и билет в оба конца до Гонконга, где проходили съемки. Ван Дамм надеялся, что эта роль станет для него пропуском в большой мир кино, и согласился. Кульминацией фильма, и, в дальнейшем, боевиков в целом, стал момент, когда его персонаж демонстрировал растяжку на 180 градусов перед предстоящей схваткой.

Через год вышел «Кровавый спорт», где актер начал активно использовать свой коронный прием.

Например, в одной из сцен Жан-Клод садится на шпагат, находясь между двумя стульями. Позже, возле татами, где проходили жестокие бои насмерть. Журналисты спрашивали актера, не больно ли ему постоянно демонстрировать такую растяжку, на что он, во время интервью, легко взмахнул ногой вверх, развеяв все сомнения.

Что теперь

Затем последовали фильмы, превратившие актера в суперзвезду, а его шпагат не просто вошел в историю кино, но и стал культовым. Это была изюминка именно Ван Дамма. Среди этих кинолент были: «Киборг», «Самоволка», «Универсальный солдат» и другие.

Сейчас актеру больше 50 лет, и он по-прежнему демонстрирует свою растяжку. Возможно, современные звезды пытаются повторить его успех, но Ван Дамм был первопроходцем в этом деле, начав практиковать шпагат задолго до остальных.

В 2013 году он снялся в ролике, где садился на шпагат между двумя грузовиками, разъезжающимися в разные стороны. Во время визита в Россию актер также порадовал поклонников своим фирменным трюком. Интересно, что многие начинающие актеры стремятся превзойти Ван Дамма, заявляя киностудиям, что их шпагат лучше, чем у культового актера. Возможно, это и так, но именно Ван Дамм сделал шпагат культовым. Все остальное после него — просто копии.

Фото: Кадр из фильма «Кровавый спорт»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» 5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» Читать дальше 15 февраля 2026
Уже почти 30 лет прошло, а до сих пор пересматриваю «Дикий ангел» — в какой серии Милагрос решит, что Иво является ее братом Уже почти 30 лет прошло, а до сих пор пересматриваю «Дикий ангел» — в какой серии Милагрос решит, что Иво является ее братом Читать дальше 15 февраля 2026
«Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино «Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал называют «Игрой престолов» в космосе, а остальные из списка не хуже — рейтинги IMDb 8+ Этот сериал называют «Игрой престолов» в космосе, а остальные из списка не хуже — рейтинги IMDb 8+ Читать дальше 15 февраля 2026
Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу Читать дальше 15 февраля 2026
Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Читать дальше 15 февраля 2026
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий Читать дальше 15 февраля 2026
Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт) Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт) Читать дальше 15 февраля 2026
Три раза, когда вселенные «Джона Уика» и «Игры престолов» схлопнулись: эти актеры есть и там, и тут Три раза, когда вселенные «Джона Уика» и «Игры престолов» схлопнулись: эти актеры есть и там, и тут Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше