Таких больше нет: чем так уникален знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма — с какого фильма актер стал исполнять свой фирменный знак

Фильм «Не отступать и не сдаваться» ознаменовал начало фирменного трюка, принесшего мировую известность актеру. Шпагат стал визитной карточкой Жан-Клода Ван Дамма уже более 30 лет назад.

Про начало карьеры

В 25 лет Ван Дамм работал охранником в Голливуде, изредка появляясь в эпизодических ролях. Как-то ему предложили небольшую, но интересную роль. Начинающий актер должен был сыграть бандита из России по имени Иван Крашинский.

Этот образ соответствовал западным стереотипам о русских: белоснежный костюм, зализанные волосы – все в рамках придуманного клише. За эту роль актеру предложили 250 долларов и билет в оба конца до Гонконга, где проходили съемки. Ван Дамм надеялся, что эта роль станет для него пропуском в большой мир кино, и согласился. Кульминацией фильма, и, в дальнейшем, боевиков в целом, стал момент, когда его персонаж демонстрировал растяжку на 180 градусов перед предстоящей схваткой.

Через год вышел «Кровавый спорт», где актер начал активно использовать свой коронный прием.

Например, в одной из сцен Жан-Клод садится на шпагат, находясь между двумя стульями. Позже, возле татами, где проходили жестокие бои насмерть. Журналисты спрашивали актера, не больно ли ему постоянно демонстрировать такую растяжку, на что он, во время интервью, легко взмахнул ногой вверх, развеяв все сомнения.

Что теперь

Затем последовали фильмы, превратившие актера в суперзвезду, а его шпагат не просто вошел в историю кино, но и стал культовым. Это была изюминка именно Ван Дамма. Среди этих кинолент были: «Киборг», «Самоволка», «Универсальный солдат» и другие.

Сейчас актеру больше 50 лет, и он по-прежнему демонстрирует свою растяжку. Возможно, современные звезды пытаются повторить его успех, но Ван Дамм был первопроходцем в этом деле, начав практиковать шпагат задолго до остальных.

В 2013 году он снялся в ролике, где садился на шпагат между двумя грузовиками, разъезжающимися в разные стороны. Во время визита в Россию актер также порадовал поклонников своим фирменным трюком. Интересно, что многие начинающие актеры стремятся превзойти Ван Дамма, заявляя киностудиям, что их шпагат лучше, чем у культового актера. Возможно, это и так, но именно Ван Дамм сделал шпагат культовым. Все остальное после него — просто копии.