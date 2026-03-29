Русский English
Такие убийства умеют распутывать только британцы: 3 детективных сериала для фанатов Агаты Кристи

29 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Пуаро»

Уютные расследования, запутанные дела и атмосфера старой Англии.

Если вы любите детективы Агаты Кристи, то британские сериалы — идеальный выбор. Здесь есть всё: загадочные убийства, атмосферные локации и харизматичные сыщики. Мы выбрали три проекта, которые особенно понравятся поклонникам классических детективов.

Пуаро Агаты Кристи — классика жанра

Сериал «Пуаро Агаты Кристи» — один из самых известных детективных проектов в истории телевидения. Главную роль исполнил Дэвид Суше, и многие считают его лучшим воплощением знаменитого сыщика.

Каждая серия — отдельная загадка с неожиданной развязкой. Несмотря на 13 сезонов, сериал легко смотрится благодаря атмосферности и классическим детективным историям.

Чисто английские убийства — уютный детектив на вечер

Сериал «Чисто английские убийства» рассказывает о преступлениях в тихом провинциальном городке Мидсомер. Здесь за спокойной атмосферой скрываются самые неожиданные преступления.

Главный герой — инспектор Том Барнаби, который расследует дела вместе с напарником. Каждая серия — новая история, поэтому сериал можно смотреть в любом порядке.

Шерлок — современный детективный хит

«Шерлок» — современная интерпретация историй Артура Конан Дойла, которая стала одним из самых популярных британских сериалов последних лет.

Каждое расследование здесь сложное и запутанное, а динамичный сюжет держит в напряжении до самого финала. Сериал отлично подойдет тем, кто любит более напряженные и интеллектуальные детективы, но при этом хочет сохранить атмосферу британской классики.

Если вы ищете детективы в духе Агаты Кристи, эти три сериала станут отличной отправной точкой.

Фото: Кадр из сериала «Пуаро»
Анастасия Луковникова
