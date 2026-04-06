Историческая драма не хуже громкого «Князя Андрея»: эту роль Пускепалиса особенно люблю

6 апреля 2026 16:40
Кадр из фильма «Сердце Пармы»

Погибший актер немало снимался. 

Поклонники российского кино до сих пор скорбят о Сергее Пускепалисе, который трагически погиб в ДТП, произошедшем в 2022 году. В его фильмографии немало интересных ролей, в том числе в проекте «Сердце Пармы». Этот проект стал одним из последних в его фильмографии.

О чем сюжет

Князь Михаил и юная Тиче — люди из разных народов, разных миров и служат разным богам. Казалось бы, любовь между воином и ведьмой‑ламией не возможна, но она рушит все запреты и запускает цепь роковых событий. Теперь от решения Михаила зависит судьба родной Пармы — древних суровых земель, пропитанных силой кровавых языческих богов. Тут сталкиваются живые и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Убить себя здесь страшнее не так сильно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине.

Фанатичный Пускепалис и грандиозная историческая сага

Актер сыграл Полюда — фанатичного проповедника, который хочет обратить вогулов и пермяков в христианство. Эта роль мне понравилась потому что в ней много противоречий. С одной стороны — несгибаемая вера и убеждённость в своей правоте. С другой — жесткость и конфликты с местными людьми и с князем Михаилом, который пытается найти мирный путь.

Проект стоит посмотреть, потому что это эпическая историческая драма с элементами фэнтези. Картинка зрелищная, батальные сцены впечатляют, но главное — человеческие отношения и выбор героев. Фильм рассказывает о реальных событиях второй половины XV века — покорении Великой Перми Москвой — и показывает, как формировалось русское государство через конфликты с народами Урала. Если вам важна история, сильные характеры и красивая киношная подача — этот проект для вас.

Фото: Кадр из фильма «Сердце Пармы»
Камилла Булгакова
