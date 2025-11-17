Меню
Киноафиша Статьи «Такие фильмы снимали в советские времена» — лучший комплимент для кино XXI века: вот только нового «Лермонтова» не поняла молодежь

«Такие фильмы снимали в советские времена» — лучший комплимент для кино XXI века: вот только нового «Лермонтова» не поняла молодежь

17 ноября 2025 18:08
«Лермонтов»

Картина возвращает зрителей к медленному, осознанному просмотру и спорит с привычками тех, кто вырос на клиповой подаче историй.

Новый фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» только вышел в прокат и уже успел разделить зрителей на два лагеря. Одни называют его «настоящим кино» и благодарят создателей за медитативный темп, другие — откровенно скучают и требуют динамики.

Впрочем, это закономерно: режиссёр сознательно рассказывает историю последних часов поэта не через ритм и события, а через погружение — в тишину, природу, быт и одиночество.

«Лермонтов» медитативный

Картина не пытается стать классическим байопиком. Бакурадзе показывает лишь один день — 15 июля 1841 года, когда Михаил Лермонтов, сыгранный Ильёй Озолиным, живёт будто в тумане.

Кавказская природа звучит громче слов, а длительные статичные планы передают странное состояние спокойствия перед неизбежной трагедией. Именно такой подход и стал точкой спора между поколениями.

«Показан один день однообразной, рутинной жизни офицеров на Кавказе… Фильм для раздумий, а не для стрельбы и погони. Это — другое. Такие фильмы снимали в советские времена», — написал в отзывах один из зрителей.

Рейтинг фильма пока формируется, но уже ясно: зрители, привыкшие к быстрым монтажным склейкам и к тикток-ритму, воспринимают картину как слишком медленную. Однако поклонники лирического кино видят в этом авторский жест — попытку вернуть зрителя к привычке «вкушать» историю, а не бежать через неё.

«Лермонтов»

Как работает визуальный язык

Оператор Павел Фоминцев строит фильм на контрастах: величие кавказских видов меняется на тесные комнаты, а тишина — на фоновые бытовые звуки, которые подчёркивают естественность происходящего. Негромкие диалоги и редкие смысловые акценты создают ощущение дневниковой записи, где важнее атмосфера, чем действие.

«Немногословность, минимум музыки. И будто естественность происходящего — уход Михаила Юрьевича».

«Глаза лошади и поэта… Можно долго говорить, лучше смотреть. Слава Богу, у нас есть кино».

Но другая часть аудитории, выросшая на быстром монтаже и клиповом ритме, увидела это иначе:

«Фильм вообще ни о чем… Молчаливые виды природы и пара диалогов».

«Очень затянуто, очень скучно… Лермонтов вообще фрик какой-то».

Что больше всего обсуждают зрители

Положительные отзывы обращают внимание на честность подачи, отсутствие искусственно нагнетённого драматизма и редкую для современного российского кино камерность. Негативные — на то, что фильм словно создан против закона жанра: мало объяснений, мало событий, много тишины.

Именно поэтому в рецензиях всё чаще звучит фраза: «Такие фильмы снимали в советские времена». Для зрителей старшего поколения это комплимент, для младшего — упрёк.

Но факт остаётся фактом: «Лермонтов» выходит за пределы привычного и заставляет зрителя замедлиться — хотя бы ради того, чтобы услышать шаги человека, который скоро погибнет, но стихи которого до сих пор живы.

Фото: Кадр из фильма «Лермонтов» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
