Такие 20 минут взбодрят лучше, чем кофе: 5 сериалов, которые точно стоит посмотреть за завтраком перед работой

24 ноября 2025 06:29
Кадры из сериалов «Чудотворцы», «Шиттс Крик», «Клиника»

Эти ситкомы дадут заряд хорошего настроения. 

Короткие сериалы с 20-минутными сериями стали настоящим спасением для зрителей. Их легко посмотреть за завтраком, в обеденный перерыв или в дороге.

Эта подборка собрала именно такие проекты — идеальные для быстрого просмотра. Они помогут начать день с хорошего настроения и зарядят позитивом.

«Чудотворцы»

«Чудотворцы» — это антология с особым шармом, где каждый сезон представляет новую историю и персонажей. Интрига в том, что одни и те же актеры появляются в совершенно разных ролях.

Первый сезон знакомит с ангелами, помогающими людям по указанию Бога. Второй переносит в средневековый европейский городок. Третий разворачивается на Диком Западе, где священник пересекается с беглым преступником. Четвертый же показывает мир после апокалипсиса.

Кадр из сериала «Чудотворцы»

«Офис»

«Офис» — идеальный сериал для просмотра перед рабочим днем. Это история сотрудников филиала бумажной компании, которые постоянно попадают в нелепые ситуации. Они терпят выходки эксцентричного начальника, пытаются проводить тимбилдинг и переживают служебные романы.

К своеобразному юмору сериала нужно привыкнуть. Первые серии могут вызвать недоумение, но если продолжить смотреть, то к концу вы будете смеяться до слёз и искренне привяжетесь к каждому персонажу.

Кадр из сериала «Офис»

«Шиттс Крик»

«Шиттс Крик» — это трогательная история о разорившейся семье миллиардеров, вынужденной переехать в заброшенный городок, купленный ими когда-то ради шутки. Теперь им предстоит жить в скромном мотеле и учиться обходиться без привычной роскоши.

Сериал с юмором рассказывает о семейных ценностях и личностном росте. Проект получил признание критиков, забрав множество наград включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Кадр из сериала «Шиттс Крик»

«Все ненавидят Криса»

«Все ненавидят Криса» — это забавные истории из детства комика Криса Рока. Герой живет в бруклинском районе, ходит в «белую» школу и постоянно попадает в неловкие ситуации. Дома его ждет колоритная семейка и странные соседи, а рядом живет девочка его мечты со строгой бабушкой.

Особый шарм сериалу придает перевод студии «Кураж-Бамбей». Благодаря адаптации шутки о американской культуре 80-х становятся понятными и смешными для русского зрителя.

Кадр из сериала «Все ненавидят Криса»

«Клиника»

«Клиника» рассказывает о приключениях двух друзей-интернов, начинающих медицинскую карьеру. Джон Дориан и Крис Терк попадают в настоящий больничный водоворот, где им предстоит учиться на практике.

Молодым врачам приходится несладко под руководством язвительного доктора Кокса с его едкими замечаниями. Параллельно герои пытаются наладить и личную жизнь, что в условиях больничного хаоса оказывается непростой задачей.

Кадр из сериала «Клиника»

Фото: Кадры из сериалов «Чудотворцы», «Офис», «Шиттс Крик», «Все ненавидят Криса», «Клиника»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
