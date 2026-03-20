В России правильную версию «Санта-Барбары» не видел никто: тайны одного из самых длинных сериалов в истории

20 марта 2026 07:29
Интересные и незнакомые подробности о популярном сериале 90-х. 

Сериал «Санта-Барбара» известен практически каждому. В некоторых странах сериал был известен под названием «Калифорнийский клан». Шоу показывали более чем в 40 странах.

Его знаменитую заставку напевали все домочадцы, а о событиях и персонажах обсуждали всей семьей, включая дальних родственников. Интересно, что популярность шоу простиралась не только по нашей стране, но и по многим другим, что позволило ему выходить в эфир на протяжении нескольких лет. До сих пор с ностальгией вспоминаю, как мы всей семьей липли к экранам и потом горячо обсуждали, как себя повел Мейсон или с кем все-таки должна быть Иден.

Этот сериал стал настоящим окном в мир, о котором мы только слышали, но не имели возможности узнать больше: красивые актеры, новые термины, захватывающие сюжеты, интриги и интересные повороты сюжета создавали уникальную атмосферу. Разберем некоторые интересные факты о проекте.

Когда «Санта-Барбара» появилась на экранах в нашей стране, ее показывали не с первой серии, а с 217-й, что никого не смущало и не мешало понять предысторию.

Кроме того, в сериале часто менялись внешности актеров, как, например, у детей главного героя Сисси Кепвэлла — Мейсона и Келли. Так, роль Сиси Кэпвелла на протяжении 200 серий играли шесть различных актеров. Первый актер появился лишь на рекламных постерах, так как не смог приступить к съемкам из-за сердечного приступа.

Сюжет претерпел множество изменений: герои то воссоединялись, то расставались, сценаристы разрушали пары и вводили новых персонажей для поддержания интриги. В общей сложности было снято 2137 серий! Сериал транслировался в США с 1984 по 1993 год.

Что интересно, съемки сериала проходили не в Санта-Барбаре, а в студии площадью 1800 квадратных метров, расположенной в 140 километрах от настоящего города. А у некоторых персонажей было по два дня рождения: например, у Сиси Кэпвелла и его дочери Келли — в зимний и летний периоды.

Эй Мартинес, исполнивший роль детектива Круза Кастильо, трижды отказывался от предложения сыграть эту роль, так как не желал участвовать в мыльной опере. В конечном итоге его персонаж стал настоящей визитной карточкой актера, появившись в 1493 эпизодах сериала.

Актриса Марси Уокер, получившая известность благодаря роли Иден Кэпвелл, была одной из немногих, кто исполнил своего персонажа с самого начала и до конца. Во время съемочного процесса она родила сына, который сыграл новорожденную дочь ее героини. После завершения съемок Марси Уокер решила оставить карьеру актрисы и стать пастором.

Съемочная группа однажды посетила Москву: по сюжету Уоррен Локридж приезжал к своему другу Павлу Иванову.

Также стоит отметить, что «Санта-Барбара» стала дебютом и отправной точкой в большой киноиндустрии для Леонардо Ди Каприо, который сыграл юного сына главного героя Сисси Кепвэлла.

Камилла Булгакова
