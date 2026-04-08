В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них

Писатель Джордж Р. Р. Мартин при создании своей фэнтези-саги черпал имена из мифов и истории. В первую очередь он обращался к кельтским и греческим источникам. Для фамилии Старков автор использовал древнеанглийский корень strearc, который в среднеанглийском стал словом stark и обозначал твёрдость, силу и непреклонность. Такое определение хорошо подходит хранителям Севера и семье Неда Старка, отмечают литературные наблюдатели.

В «Игре престолов» у представителей дома Старков традиции строго соблюдались. В роду часто повторяли одни и те же имена или их варианты. В генеалогии встречаются более шести носителей имени Брандон, пять — Бенджен и три — Рикон. Имена, производные от Эддарда, такие как Элрик, Эдрик и Эдвил, появлялись почти в каждом поколении.

Старки держались привычек в выборе имён и присягах. Практически все дети Эддарда Старка и Кейтилин Талли получили старые родовые имена. Исключениям стал Робб, его назвали в честь человека, сыгравшего важную роль в жизни родителей.

Робб Старк получил имя в честь Роберта Баратеона. Нед оставил жену в Риверране и ушёл на войну, когда началось восстание против Таргариенов. Кейтилин забеременела в брачную ночь и родила первенца. Выбор имени Робб объясняют тем, что Роберт был лидером мятежа и близким другом Неда. Само имя восходит к древнегерманским корням и связано с идеей славы.

Имя Санса Старк отсылает к роду её матери. У Кейтилин Талли была бабушка по имени Санса Лифорд. В семейной летописи Старков также есть прародительница с этим именем — прапрабабушка Эддарда. По документам, после гибели её отца она должна была унаследовать Винтерфелл, но титул получил её дядя Джоннел, за которого она вышла замуж.

Арья получила имя в честь бабушки Неда — Арьи Флинт из горного клана Флинтов. Этот клан живёт севернее Винтерфелла и Волчьего леса. В рассказах семьи говорится, что кровь Арьи Флинт объясняет частые стремления Брана лазить по стенам. Происхождение имени отражает характер Арьи: горные кланы привыкли к суровой жизни, их женщины могли держаться наравне с мужчинами. Кейтилин пыталась воспитать дочь как южную леди, но Арья рано отвергла традиции и предпочла оружие и приключения.

Имя Бран Старк — одно из самых частых мужских имён в роду. Его дали в честь старшего брата Неда — Брандона, который погиб в попытке вернуть похищенную Лианну. Само имя Брандон уходит к легендарному основателю дома, Брандону Строителю, и долгое время повторялось в династии: в летописях фигурируют разные Брандоны с эпитетами и подвигами.

В родословной также встречается имя Рикон. Ранее упоминалось, что носителей этого имени было трое.

Младшего сына Неда и Кейтилин назвали в честь его деда по отцовской линии, Рикарда Страка.

Рикард Старка вызвали в Королевскую Гавань, где он должен был уладить вопрос по поводу своего старшего сына Брандона. Оба были заключены под стражу по обвинению в заговоре с целью убийства принца Рейгара.

Когда Рикард потребовал судебный поединок, король Аэрис, прозванный Безумным, объявил, что в качестве защитника королевского дома будет выступать огонь. Он распорядился сжечь Рикарда в доспехах заживо, а Брандона заставили наблюдать за этим, привязав к устройству, стягивавшему петлю.