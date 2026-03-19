Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый

«Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый

19 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Петр Первый. Завещание»

Здесь и интриги, и загадки, и любовь.

В России большой популярностью пользуются детективы. Однако исторические проекты от них не отстают. Мы рекомендуем вам посмотреть мини-сериал «Петр Первый. Завещание» с великолепной игрой российских звезд.

О чем сериал

Экранизация по мотивам романа Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» рассказывает о последних годах жизни императора. В центре — его тревога о том, кому достанется Россия и что с ней станет после смерти монарха.

Режиссёр Владимир Бортко трактует завещание Петра так: при нём сформировались государственные ведомства, развивались промышленность и наука, и это наследие остаётся для нас. Фильм также показывает больного и одинокого человека, озабоченного будущим страны; понять его удаётся только молодой княжне, на которой он не успевает жениться. А прежние соратники теперь больше озабочены собственной судьбой после ухода лидера. Без любви в сериале также не обойтись. В последние годы жизни сердце императора было отдано юной княжне Марии Кантемир.

Восточные танцы Боярской и невероятный Балуев

Александр Балуев последние годы не так часто появляется на экране, однако в период съемок этого сериала он блистал на экранах. Актеру удалось великолепно сыграть и государственного деятеля, и безумного влюбленного мужчину. Актрисе Елизавете Боярской досталась роль молдавской княжны Марии Кантемир. Меня больше всего потрясла не только игра актрисы, но ее пластика. Она просто завораживающе исполнила восточный танец.

Мне очень понравилась подача. Перед зрителем разворачивается глубокая, камерная, да практически театральная драма. Сериал заставляет задуматься о той цене, которую приходится платить за величие. Зрителям картина также очень нравится:

«Мне тоже фильм понравился. И Боярская, считаю, здесь лучше многих других со своей ролью справилась»

«Прекрасный фильм. Мастерски сделан, исполнители - в своих ролях все просто замечательные. А финал - просто потрясает»

«Я открыла для себя этот фильм только в этом году, и очень удивилась, узнав, что ему уже 10 лет! Фильм очень понравился: сохранен дух времени, много высказываний для нас, настоящих. Возможно, все это фантазия, но как приятно осознавать, что Великие были, и были они Людьми, со своими страстями и грехами, однако и с большой целью в жизни»

Фото: Кадр из сериала «Петр Первый. Завещание»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР Читать дальше 19 марта 2026
Дождались еще одного Брагина: в конце марта Россия-1 неожиданно выдаст новый сезон «Склифосовского» — что ждать Дождались еще одного Брагина: в конце марта Россия-1 неожиданно выдаст новый сезон «Склифосовского» — что ждать Читать дальше 20 марта 2026
3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина 3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина Читать дальше 19 марта 2026
Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Читать дальше 18 марта 2026
Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами Читать дальше 18 марта 2026
Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм» Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм» Читать дальше 18 марта 2026
Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий Читать дальше 18 марта 2026
О шестом сезоне «Первого отдела» забыла сразу: в 2026 жду другой детектив НТВ и IVI — герой не хуже Брагина О шестом сезоне «Первого отдела» забыла сразу: в 2026 жду другой детектив НТВ и IVI — герой не хуже Брагина Читать дальше 18 марта 2026
После одной фразы Васильев ушел из «Сватов»: зрители обожали его 4 сезона, но актер больше так не мог После одной фразы Васильев ушел из «Сватов»: зрители обожали его 4 сезона, но актер больше так не мог Читать дальше 18 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше