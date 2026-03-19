«Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый

В России большой популярностью пользуются детективы. Однако исторические проекты от них не отстают. Мы рекомендуем вам посмотреть мини-сериал «Петр Первый. Завещание» с великолепной игрой российских звезд.

О чем сериал

Экранизация по мотивам романа Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» рассказывает о последних годах жизни императора. В центре — его тревога о том, кому достанется Россия и что с ней станет после смерти монарха.

Режиссёр Владимир Бортко трактует завещание Петра так: при нём сформировались государственные ведомства, развивались промышленность и наука, и это наследие остаётся для нас. Фильм также показывает больного и одинокого человека, озабоченного будущим страны; понять его удаётся только молодой княжне, на которой он не успевает жениться. А прежние соратники теперь больше озабочены собственной судьбой после ухода лидера. Без любви в сериале также не обойтись. В последние годы жизни сердце императора было отдано юной княжне Марии Кантемир.

Восточные танцы Боярской и невероятный Балуев

Александр Балуев последние годы не так часто появляется на экране, однако в период съемок этого сериала он блистал на экранах. Актеру удалось великолепно сыграть и государственного деятеля, и безумного влюбленного мужчину. Актрисе Елизавете Боярской досталась роль молдавской княжны Марии Кантемир. Меня больше всего потрясла не только игра актрисы, но ее пластика. Она просто завораживающе исполнила восточный танец.

Мне очень понравилась подача. Перед зрителем разворачивается глубокая, камерная, да практически театральная драма. Сериал заставляет задуматься о той цене, которую приходится платить за величие. Зрителям картина также очень нравится: