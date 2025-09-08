Так жутко, что заснуть не получится: 5 мини-сериалов, которые пугают с самого начала

Ужасы — один из самых эмоциональных жанров в кино, неудивительно, что режиссеры постоянно к нему возвращаются. Впечатления от по-настоящему страшных историй еще надолго остаются со зрителями.

Вот почему авторы предпочитают не затягивать такие сюжеты, ограничиваясь мини-форматом. Так получается быстро довести события до финала, не потеряв напряжение. Собрали пять таких мини-сериалов, которые пугают от начала до конца.

«Клуб полуночников»

Сериал «Клуб полуночников» основан на одноименном романе Кристофера Пайка. 10-серийный проект рассказывает о событиях в хосписе, где восемь смертельно больных подростков образуют тайное общество. Они собираются в библиотеке в полночь и рассказывают страшные истории, договорившись, что тот, кто умрет первым, свяжется с остальными с того света.

Эта картина не только напугает, но точно тронет каждого. Сама обстановка хосписа позволяет взглянуть на тяжелые темы глазами детей.

«Королевский госпиталь»

Сериал «Королевский госпиталь» является переосмыслением культового проекта Ларса фон Триера «Королевство». Действие 13-серийного проекта происходит в больнице, построенной на руинах мельницы времен Гражданской войны. Персонал и пациенты там буквально сталкиваются лицом к лицу с призраками прошлого.

В сериале сочетаются медицинская драма и ужасы, а такие яркие герои, как медиум или художник в коме, точно запомнятся зрителям.

«Падение дома Ашеров»

Мини-сериал «Падение дома Ашеров» основан на рассказе Эдгара Аллана По. На протяжении восьми серий зрители следят за Родериком Ашером, главой фармацевтической империи, взрослые дети которого внезапно начинают умирать без всякой причины.

Это очень эмоционально напряженная история, так как к смерти следующего персонажа невозможно быть готовым. В каждом эпизоде есть отсылки к другим произведениям По.

«Чужак»

Сериал «Чужак» — это 10-серийная адаптация HBO романа Стивена Кинга 2018 года. Поначалу кажется, что проект — это тру-крайм драма, поскольку зрители следят за детективом Ральфом Андерсоном, пытающимся раскрыть загадку убийства мальчика. Однако вскоре история начинает размывать границы между реальностью и хоррором.

Виновным оказывается монстр-оборотень, питающийся горем, болью и потерей. Сверхъестественные нюансы в сочетании с мрачной повседневной жизнью людей сделают проект уникальным.

«Призраки дома на холме»

Сериал «Призраки дома на холме» основан на романе Ширли Джексон. История показывает семью Крейн в прошлом и в настоящем. Но все действие так или иначе возвращается к одной роковой ночи, когда они все бежали из особняка с привидениями.

У каждого из членов семьи есть эмоциональное потрясение, но все они вынуждены оставить свое прошлое в конце.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самый идеальный сериал по Кингу длится всего 4 часа.