«Так зависла, что аж на люстре повисла!»: сериал «Эмпатия» зацепил фанатов не только рейтингом 8,3 на КП — вот почему его нельзя пропустить

Всего лишь 10 серий по 40 минут и финал.

Если за окном дождь и холод, самое время найти сериал, который согреет, удивит и местами доведёт до слёз. «Эмпатия» (Empathie, 2025) уже успела покорить зрителей: на Кинопоиске у проекта рейтинг 8,3, и, кажется, он заслужен.

Десять серий, в которых каждая история заставляет по-новому взглянуть на привычные представления о нормальности и безумии.

1. Тема, которая касается каждого

Сюзанна, бывший криминолог, начинает работать психиатром в институте Мон-Руаяль. Она помогает пациентам, которых нельзя просто назвать преступниками или больными: каждый из них — сложная история. Сериал поднимает вопрос, что такое «норма» и кто вправе её определять.

2. Сильная главная героиня

Сюзанна пережила трагедию, потеряла семью и несколько лет боролась с алкоголизмом. Её персонаж не идеален, и именно это делает её живой. Вместе с ней зритель проживает путь от боли к принятию и надежде.

«Так зависла, что аж на люстре повисла!», «Особенность этого сериала — в подаче сюжета, выразительной игре актёров и оригинальном сценарии. Думаю, он понравится любителям трэша и головоломок: психологически тяжёлый, но невероятно интересный», — пишут зрители на портале «Отзовик».

3. Истории пациентов, которые невозможно забыть

Каждый эпизод — это отдельная драма. Галлюцинации, голоса мёртвых друзей, потерянные судьбы и невероятная хрупкость человека перед собственной психикой. Но сериал не превращается в тяжёлое зрелище — он находит место для иронии, света и тепла.

4. Атмосфера и честность

Сценарий писали при участии практикующих психиатров, поэтому сериал достоверно показывает работу клиники и её реалии. Здесь нет фантастики и детективных клише — только настоящая жизнь и настоящие эмоции.

5. Новое слово в драмеди

«Эмпатия» сравнивают с «Терапией» и «Утренним шоу» одновременно: тонкий баланс между драмой и лёгкой иронией. Это сериал о том, как чужая боль может изменить нас самих и помочь найти дорогу к себе.

10 серий по 40 минут пролетят незаметно, если вы готовы к честному разговору о жизни, страхах и надежде. «Эмпатия» не просто рассказывает истории — она заставляет проживать их вместе с героями.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.