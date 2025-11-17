Так выжила Алая Ведьма или нет? Ответ Элизабет Олсен вселил надежду в преданных фанатов Marvel

С тех пор как Ванда Максимофф рухнула вместе с храмом в финале «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», фанаты не перестают спрашивать: жива ли она? И появится ли в следующих «Мстителях»? Элизабет Олсен наконец ответила — и её слова оставляют место для надежды.

«Я очень горжусь тем, что мы сделали»

В интервью The Playlist актриса призналась, что пока не знает, есть ли у Ванды будущее в MCU.

«Я горжусь всем, что мы сделали. Но у меня нет ответа на этот вопрос», — сказала Олсен.

Тем не менее она добавила, что хотела бы снова сыграть Алую Ведьму, потому что считает её путь «великолепным и завершённым по-своему, но не до конца».

Звучит уклончиво, но поклонники Marvel знают: подобные фразы часто означают обратное. Студия обязывает актёров хранить молчание до последнего — и почти каждый большой камбэк в MCU начинался с таких же «не знаю».

Почему возвращение Ванды всё ещё возможно

Хотя съёмки «Мстителей: Судный день» уже завершились, у Marvel впереди дополнительные съёмки весной 2026 года — классическая практика для включения новых сцен и камео. Если Алая Ведьма не появится там, её возвращение вполне может быть приурочено к «Мстителям: Финал» (2027).

Кроме того, в разработке находится сериал VisionQuest — прямое продолжение «ВандаВижн». Источники утверждают, что финал шоу должен «замкнуть трилогию» и, возможно, вернуть Ванду в новой форме — как энергию, сознание или даже в теле альтернативной версии из другой вселенной.

Почему Marvel не отпустит Алую Ведьму

За последние годы Ванда стала одним из самых сильных и трагичных персонажей MCU. Её история сочетает материнскую боль, утрату и чудовищную силу — и фанаты не готовы с ней прощаться. К тому же Алая Ведьма играет ключевую роль в сюжетной линии Мультивселенной, а без неё следующая фаза Marvel будет выглядеть неполной.

Итог:

Элизабет Олсен говорит, что «понятия не имеет», когда вернётся в киновселенную Marvel. Но в мире, где Тони Старк может стать ИИ, а Локи переживает конец времени, смерть Ванды — слишком шаткое основание, чтобы считать её финальной. Похоже, Алая Ведьма просто ждёт своего нового заклинания.

