Так выйдет в сентябре или нет? Собрали все, что известно о 4 сезоне российского сериала «Триггер»

31 августа 2025 11:50
Кадр из сериала «Триггер»

Новости пока неутешительные.

История харизматичного психолога Артёма Стрелецкого с каждым сезоном только набирает обороты. «Триггер» давно стал визитной карточкой российского телевидения и одним из самых обсуждаемых проектов последних лет. Зрители ждали новости о продолжении — и они уже есть.

Когда выйдет 4-й сезон «Триггера»

Продление «Триггера» анонсировали 19 сентября 2024 года, в день премьеры третьего сезона. Однако точной даты выхода пока нет.

Изначально говорили о 2025-м, но затем появились слухи о переносе на 2026 год. Самые осторожные прогнозы — 2027-й. Официального подтверждения от Первого канала или продюсеров пока нет.

Производство и локации

Создатели держат детали в секрете. Известно лишь, что работа над новыми сериями идёт. Ранее ключевые съёмки проходили в Москве и Подмосковье: офис Артёма снимали в бизнес-центре «Кантри Парк» в Химках, а дом героя — в Лыткарино, на фоне живописного озера. В четвёртом сезоне обещают новые локации и расширение географии.

Состав, по всей видимости, сохранится, хотя не исключены новые герои, особенно учитывая сюжетный поворот с участием спецслужб.

Кадр из сериала «Триггер»

Чем закончился 3-й сезон

В третьем сезоне Артём возвращается в Москву и снова берётся за практику. Среди его пациентов — футбольный фанат на грани развода, женщина, влюбляющаяся только в несвободных мужчин, и шеф-повар с тираническим характером.

Но главным испытанием становится болезнь отца: Артём начинает сомневаться в правильности диагноза и пытается помочь ему вспомнить прошлое.

Финал оказался драматичным: Артём лишился семьи, оказался в коммуналке и пристрастился к алкоголю. А затем — неожиданный поворот.

В сцене после титров к нему приходят спецслужбы: террористы в Петербурге требуют только одного — чтобы Стрелецкий явился к ним.

Чего ждать от 4-го сезона

Сюжет новых серий будет продолжать эту линию. Судя по намёкам, впереди — история, где личная драма Артёма переплетётся с большой политикой и экстремальными обстоятельствами.

Авторы явно готовят напряжённый и мрачный сезон, где психолог снова окажется в эпицентре событий, но теперь ставки куда выше.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Триггер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
