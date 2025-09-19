Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

В фильме «Сёстры» (2001) есть эпизод у железнодорожной станции. Девочки скрываются от преследователей, а во двор въезжает чёрный «Мерседес» под песню «Полковнику никто не пишет» группы Би-2.

Из машины выходят четверо мужчин, и среди них — Сергей Бодров-младший. Он играет молчаливого бандита, но зрители сразу узнали в нём Данилу Багрова: спокойный взгляд, простые реплики и манера держаться не оставляют сомнений.

Намеренный «привет» Балабанову

Зрители долго спорили, случайный ли это персонаж, или тот самый главный герой «Брата». Позже сам Бодров признался в интервью «Газете», что это появление было не случайностью. Когда ему пришлось заменить на площадке актера, он решил использовать эту возможность.

«Переименовав фильм в "Сестер", я хотел сохранить момент легкой игры и дистанции по отношению к фильмам о Даниле Багрове. И даже его появление в "Сестрах" — не моя присяга ему, а скорее веселый "привет Балабанову"», — рассказывал Бодров-младший в последнем интервью.

Последний выход Данилы на экран

Интересно, что в той же сцене снялись и реальные бойцы ММА — Роман Зенцов и Андрей Семёнов, добавившие эпизоду жёсткости. Но главное — именно этот момент стал последним появлением Данилы Багрова в кино.

Бодров словно поставил точку: без официальных слов, без пафоса, а так, как всегда жил и снимался сам — просто и честно.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.