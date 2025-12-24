Меню
Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев

Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев

24 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Персонажей не так уж и просто спасти.  

Netflix активно поддерживает ажиотаж вокруг своей главной декабрьской премьеры. Стриминг показал первый отрывок из второй части финального сезона «Очень странных дел». В нём, наконец, раскрывается судьба Дерека Тернбоу и других похищенных в конце первой части подростков.

Напомним, что в финале четвёртого сезона Векна прорвал границу между мирами. Теперь он перешёл к следующему шагу. Злодей захватил детей, чтобы подключить их сознание к своему коллективному разуму, создав огромную сеть, подчинённую его воле.

Первой его жертвой стала Холли Уилер. Её сознание он поместил в свой собственный разум, создав для неё иллюзорный мир — дом своей семьи. Там он представился девочке защитником, оберегающим её от монстров Изнанки.

В этом вымышленном пространстве Холли встретила Макс Мэйфилд, которая сразу раскрыла обман. Теперь они тайно от Векны разрабатывают план побега.

Как показано в отрывке, другие похищенные дети, среди которых и Дерек, тоже попадут в этот дом, где Генри повторит им свою ложь о спасении. А Макс будет наблюдать за их прибытием из тени.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Вторая часть заключительного сезона выйдет уже 25 декабря, а финальная — 31 декабря, завершив историю в праздник.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
