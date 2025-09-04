Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так вот кто убил родителей Рей? Оглушительное признание героя так и не показали в финале «Звездных войн»

Так вот кто убил родителей Рей? Оглушительное признание героя так и не показали в финале «Звездных войн»

4 сентября 2025 18:37
Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

От сценария решили отказаться.

Во вселенной «Звёздных войн» изначально планировался совсем другой финал саги о Скайуокерах. Девятый эпизод по сценарию Колина Треворроу носил название «Дуэль судеб» и предлагал иную развязку.

В этой версии не было неожиданного воскрешения Палпатина. Финал задумывался более камерным и эмоционально тяжелым. Зато там говорили больше о семье Рей.

Сюжет фильма «Дуэль судеб»

События «Дуэли судеб» разворачиваются в галактике, полностью подчиненной жестокому Первому Ордену. Никакого тайного флота ситхов здесь нет. Власть проявляется в самых мрачных деталях. Корусант из величественной столицы превратился в угнетающую цитадель.

Канцлер Хакс проводит публичные казни на площади перед бывшим храмом джедаев. Для этого он использует гильотину со световым лезвием.

Кайло Рен пропал без вести. Он поглощён поисками некой могущественной силы, оставив управление Хаксу и военачальникам.

Сопротивление, почти уничтоженное, готовит отчаянную операцию. Финн, По, Роуз и дроид BB-8 проникают на верфи Куата. Их цель — уничтожить строящийся флот Ордена.

Когда миссия оказывается на грани провала, неожиданно появляется Рей. В маскировке она вступает в бой. Команде удаётся импровизировать и даже угнать звёздный разрушитель класса «Эклипс».

Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Что стало с родителями Рей

Финальная битва сводит всех ключевых героев вместе. Рей и Кайло Рен оказываются на Мортисе — уникальном месте, где сама Сила становится особенно чувствительной.

В это время Сопротивление во главе с генералом Леей начинает масштабную атаку на Корусант. На помощь неожиданно приходит Лэндо Калриссиан с целой флотилией союзников.

На Мортисе происходит решающее противостояние. Кайло предлагает Рей совместно править галактикой, объединив светлую и тёмную стороны Силы. Но Рей уже узнала правду о своих родителях. Она понимает, что они не продали её, а скрывались от преследования.

Кайло признаётся, что по приказу Сноука убил её семью, устраняя потенциальные угрозы. Между ними завязывается ожесточённый поединок.

В критический момент Рей оказывается на грани жизни и смерти. Лея через Силу обращается к сыну, умоляя его вернуться к свету.

Жертвуя собственной жизнью, он исцеляет Рей. Перед смертью Бен Соло раскрывает её имя — Рей Солана.

Героиня переносится в астрал, где встречает Люка, Йоду и Оби-Вана. Они объясняют, что она преуспела там, где они потерпели неудачу, приняв обе стороны Силы.

Рей получает выбор: остаться в вечном покое или вернуться к жизни. Она выбирает жизнь, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Однако фильм Треворроу так и не увидел свет. От его услуг отказались, а пришедший ему на смену Джей Джей Абрамсом снял совсем другой проект — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кинг назвал лучший фильм из «Звездных войн».

Фото: Кадры из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше