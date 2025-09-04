Так вот кто убил родителей Рей? Оглушительное признание героя так и не показали в финале «Звездных войн»

Во вселенной «Звёздных войн» изначально планировался совсем другой финал саги о Скайуокерах. Девятый эпизод по сценарию Колина Треворроу носил название «Дуэль судеб» и предлагал иную развязку.

В этой версии не было неожиданного воскрешения Палпатина. Финал задумывался более камерным и эмоционально тяжелым. Зато там говорили больше о семье Рей.

Сюжет фильма «Дуэль судеб»

События «Дуэли судеб» разворачиваются в галактике, полностью подчиненной жестокому Первому Ордену. Никакого тайного флота ситхов здесь нет. Власть проявляется в самых мрачных деталях. Корусант из величественной столицы превратился в угнетающую цитадель.

Канцлер Хакс проводит публичные казни на площади перед бывшим храмом джедаев. Для этого он использует гильотину со световым лезвием.

Кайло Рен пропал без вести. Он поглощён поисками некой могущественной силы, оставив управление Хаксу и военачальникам.

Сопротивление, почти уничтоженное, готовит отчаянную операцию. Финн, По, Роуз и дроид BB-8 проникают на верфи Куата. Их цель — уничтожить строящийся флот Ордена.

Когда миссия оказывается на грани провала, неожиданно появляется Рей. В маскировке она вступает в бой. Команде удаётся импровизировать и даже угнать звёздный разрушитель класса «Эклипс».

Что стало с родителями Рей

Финальная битва сводит всех ключевых героев вместе. Рей и Кайло Рен оказываются на Мортисе — уникальном месте, где сама Сила становится особенно чувствительной.

В это время Сопротивление во главе с генералом Леей начинает масштабную атаку на Корусант. На помощь неожиданно приходит Лэндо Калриссиан с целой флотилией союзников.

На Мортисе происходит решающее противостояние. Кайло предлагает Рей совместно править галактикой, объединив светлую и тёмную стороны Силы. Но Рей уже узнала правду о своих родителях. Она понимает, что они не продали её, а скрывались от преследования.

Кайло признаётся, что по приказу Сноука убил её семью, устраняя потенциальные угрозы. Между ними завязывается ожесточённый поединок.

В критический момент Рей оказывается на грани жизни и смерти. Лея через Силу обращается к сыну, умоляя его вернуться к свету.

Жертвуя собственной жизнью, он исцеляет Рей. Перед смертью Бен Соло раскрывает её имя — Рей Солана.

Героиня переносится в астрал, где встречает Люка, Йоду и Оби-Вана. Они объясняют, что она преуспела там, где они потерпели неудачу, приняв обе стороны Силы.

Рей получает выбор: остаться в вечном покое или вернуться к жизни. Она выбирает жизнь, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Однако фильм Треворроу так и не увидел свет. От его услуг отказались, а пришедший ему на смену Джей Джей Абрамсом снял совсем другой проект — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

