Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря

В третьем эпизоде второго сезона «Фоллаута» состоялось долгожданное появление Маколея Калкина. После релиза предыдущей серии многие фанаты были уверены, что он предстанет в образе Цезаря — легендарного лидера «Легиона». Но сценаристы подготовили зрителям сюрприз, представив совершенно другого персонажа.

Маколей Калкин в сериале «Фоллаут»

Во втором эпизоде Люси Маклин, помогая раненой женщине, попадает в её поселение. Их мгновенно окружают воины в доспехах, стилизованных под римские. Это бойцы фракции «Легион Цезаря», хорошо знакомой игрокам.

Кадры с Калкиным в образе легионера из ранних трейлеров породили волну предположений. Казалось логичным, что он воплотит на экране самого Цезаря. Однако третий эпизод перевернул эти ожидания. Оказалось, что каноничный Цезарь пал задолго до начала описываемых событий.

Его гибель расколола Легион на два враждующих лагеря. Калкин появился в роли легата Лейрейта — влиятельного оратора одной из фракций. Это абсолютно новое лицо в лоре Fallout, созданное специально для сериала.

Персонаж сразу же проявил свою беспощадную натуру, хладнокровно расправившись с той самой женщиной. Люси он взял в плен, но на выручку героине пришёл её союзник — бессмертный гуль Купер Ховард.

Теперь их тандем держит путь в Нью-Вегас. Их цель — Хэнк, отец Люси, ключевой сотрудник корпорации «Волт-Тек», чьи эксперименты привели мир к катастрофе. Мотивы у героев разные: Люси ищет справедливости, а Купер — надеется выйти на след своей потерянной семьи.

Маколей Калкин о роли в сериале

Калкин — давний и преданный фанат игровой серии. Актёр признаётся, что решающую роль в его согласии сыграла жена, Бренда Сонг. Именно она, посмотрев первый сезон, сказала ему, что эта картина будто создана для него, и, как выяснилось, была абсолютно права.

Премьера четвёртого эпизода состоится 7 января. Финал зрители увидят 4 февраля. На радость поклонников проект уже официально продлён на третий сезон.

