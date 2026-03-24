Так вкусно, что хочется попробовать: как же снимают сцены с едой в кино — бывает ли там настоящая пища

Кто из режиссеров сам оплатил еду в кадре?

Практически в каждом фильме люди едят. Это вполне естественно, поскольку в реальной жизни люди едят, и делают это часто. Есть даже целые фильмы, где еда играет важную роль в сюжете. Например, сериал «Кухня» или знаменитая картина «Ешь, молись, люби».

Но как же на самом деле снимают застолья? Готовят ли настоящие блюда и съедают их? В большинстве случаев на съемках используется бутафорская еда.

Есть несколько причин, почему выбирают муляжи

1. Настоящая еда быстро теряет привлекательный вид, и ее приходится готовить заново, что увеличивает расходы и время.

2. Под яркими огнями съемочных площадок настоящая еда может быстро испортиться, что создает риск отравления для актеров.

3. Некоторые продукты издают неприятные запахи, которые могут отвлекать от съемок.

4. Актеры могут не устоять перед искушением и съесть блюда в первых дублях, оставив без еды для последующих сцен.

5. Муляжи, как правило, дешевле, чем настоящие блюда.

Обычно на столах можно увидеть бутафорскую еду. Съедобные продукты в кадре — это лишь те, что актеры действительно могут есть в крупном плане. Чтобы избежать проблем от переедания во время множества дублей, актеры лишь делают вид, что едят: они сидят за столом с ножами и вилками, но чаще всего просто разговаривают или слушают собеседника. Иногда на тарелках вообще ничего нет, но зритель этого не замечает, так как внимание сосредоточено на лицах.

Напитки часто заменяют соками: белое вино изображают как яблочный сок, а красное — как вишневый. Коньяк и бренди могут быть просто крепким чаем. Бывают случаи, когда актеры обманывают и заменяют бутафорию на настоящие продукты, и к середине съемочного дня могут оказаться в не самом трезвом состоянии. Например, во время съемок сцены в бане для фильма «Ирония судьбы или С легким паром!» актеры, узнав, что им предстоит работать в холодном павильоне в простынях, тайком принесли «согревательные средства», и после нескольких дублей уже не могли связно говорить.

На съемках «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Гайдай решил, что все блюда должны быть настоящими. Однако, когда ему отказали в финансировании банкета, режиссер за свой счет заказал в ресторане осетра, жареных кур и поросенка, который позже поймает один из персонажей.

При съемках «Гарри Поттера» в первом фильме использовали настоящие блюда, но дети, сидевшие за столами, начали так быстро их поглощать, что к следующим застольным сценам основную часть еды заменили на бутафорскую.

Для фильма Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика» сделали почти 2000 настоящих шоколадных плиток и карамельные фигуры для сада Вилли Вонки.

А Инне Чуриковой во время съемок «Морозко» пришлось есть луковицу, поскольку яблоко для сцены не удалось найти, когда она должна была ждать Морозко под ёлкой.